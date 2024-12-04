Реаниматолог Виноградов: главным в защите от инсульта является снижение стресса

Ключевым правилом профилактики инсульта является снижение стресса, рассказал врач-реаниматолог Сергей Виноградов.Реаниматолог Виноградов констатировал, что главным в защите от инсульта (как и в целом от сосудистых заболеваний) является ослабление повседневного стресса. Специалист отметил, что стрессовый фактор сегодня превалирует среди причин «помолодевшего» инсульта, возникающего у людей до 50 и даже до 40 лет.«Стресс приводит к повышенному давлению и сбою в работе вегето-сосудистой системы. А сидячий образ жизни все это только усугубляет. Именно поэтому возраст пациентов с инсультом сегодня молодеет. В их числе оказываются люди от 25 до 40 лет», - приводит слова Виноградова «РГ».Реаниматолог обратил внимание, что существуют разные способы, свести к минимуму стресс и эмоциональные перегрузки.Вот что посоветовал для этого медик.Больше двигаться, заниматься спортом;Употреблять здоровую пищу;Развивать хорошее чувство юмора;Регулярно контролировать уровень сахара и холестерина в крови;Соблюдать баланс между работой и отдыхом, уметь отвлекаться от дел и расслабляться, высыпаться.Что, помимо стресса, способствует развитию инсульта. Наиболее частыми факторами врачи называют гипертоническую болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови.

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