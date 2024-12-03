Анафилактический шок: врач Гутников назвал симптомы и алгоритм действий при оказании первой помощи

Эту острую и смертельно опасную аллергическую реакцию могут спровоцировать продукты, лекарства, некоторые материалы или просто укус насекомого. Что делать в подобных случаях? Спросили у врача.Анафилактический шок возникает внезапно, очень остро, и при этом счет может идти на минуты. Чем опасно такое состояние? Что делать, чтобы спасти человека? На эти и другие вопросы отвечает анестезиолог-реаниматолог Алексей Гутников.Что такое анафилактический шок«Чтобы рассказать, что такое анафилактический шок, надо определиться с понятием анафилаксия. Анафилаксия — это стремительная патологическая жизнеугрожающая реакция организма при контакте с аллергеном-раздражителем, которая затрагивает сердце, сосуды, органы дыхания, кишечник, кожу и слизистые, — рассказывает врач Алексей Гутников.При неуправляемом течении реакции может нарушиться кровоснабжение внутренних органов, из-за чего они перестанут нормально работать. Это состояние называется анафилактическим шоком».Проявления анафилаксии возникают сразу же или через несколько часов. Кроме того, они способны повторяться, даже первоначально исчезнув.Анафилаксия и анафилактический шок — это реакция на проникновение в организм аллергена так называемых тучных клеток, из которых высвобождаются медиаторы воспаления: гистамин, триптазу, цитокины и прочие. Начинается выработка антител, которые и запускают процесс.«Дождь», который изливается из этих тучных клеток, — это тропический ураган, сносящий все на своем пути в попытке устранить аллерген. Он состоит из веществ, которые превращают кровь в тромбы, нарушает регуляцию кровотока, не давая крови попасть к органам, вызывает утолщение и отек тканей, препятствуя нормальному дыханию», — объясняет процессы в организме Алексей Гутников.Анафилактический шок: причиныСпровоцировать развитие анафилаксии может что угодно.«Если говорить о бытовых причинах, то чаще всего это пищевые аллергены: молоко, рыба, моллюски, ракообразные, орехи, яйца, злаковые, соя. В условиях больницы мы часто сталкиваемся с аллергией на антибиотики, препараты, расслабляющие мускулатуру при наркозе, анальгетики, — говорит врач.Свою нишу также занимают изделия из латекса, аллергические реакции на который не так редки, как кажется. Причем заподозрить аллергию на латекс можно заранее, если есть непереносимость киви, бананов, орехов».Кроме того, подобную реакцию способен вызвать йод.«Иногда обследование пациента в стационаре или амбулаторно требует введения ему йодсодержащих веществ. На них тоже возможно развитие анафилаксии», — предупреждает анестезиолог.А вот вакцины занимают очень незначительное количество случаев анафилаксии, хотя такие случаи часто приводят как аргумент против вакцинации.Серьезная опасность исходит от перепончатокрылых насекомых, прежде всего от ос, пчел и шершней.«Вещества, содержащиеся в выделениях этих насекомых и контактирующие с человеческими тканями, имеют крайне высокую степень аллергенности», — подчеркивает врач.В группу риска входят люди, которые страдают аллергиями, астмой, сезонными ринитами. Некоторые лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, могут усугублять течение анафилаксии.Виды анафилактического шокаАнафилактический шок классифицируют по тем признакам, которые ярче всего проявляются в конкретном случае:асфиктический вариант с проявлениями удушья;гемодинамический вариант — резкое снижение давления и коллапс работы сердечно-сосудистой системы;абдоминальный вариант — тошнота, обильная рвота, диарея;церебральный вариант — потеря сознания, судороги, головная боль, головокружение;типичный — наиболее часто встречающийся вариант с поражением кожи и слизистых.Симптомы анафилаксииОтек. Очень часто увеличиваются в размерах веки, уши, губы, язык, отекают глотка и гортань — так проявляется отек Квинке. «Глаза становятся как щелочки, губы раздуваются, язык не помещается во рту. Никакое прикладывание холода или компрессов не помогает, отек становится больше и плотнее», — объясняет врач.Зуд. «Практически сразу начинается зуд кожи и слизистых, от которого невозможно избавиться почесыванием. Появляются красные пятна на коже, которые сливаются, из-за чего кожа со временем становится равномерно красной», — рассказывает Алексей Гутников.Нарушение дыхания. Более страшное проявление анафилаксии. «Пострадавший начинает чихать, кашлять, у него закладывает нос. Кашель становится шумным, лающим, дыхание шумное. Появляется одышка, усиливающаяся страхом, возбуждением пострадавшего и окружающих, не понимающих, что происходит», — описывает симптом наш эксперт.Головокружение и учащенное сердцебиение. «Резко снижается давление. Пострадавший чувствует головокружение, а сердце начинает колотиться в груди. Дело может дойти до обморока и непроизвольного мочеиспускания, дефекации», — говорит врач.Боли в животе, рези, тошнота, рвота, понос — также вероятные признаки анафилаксии.«Если указанные симптомы развиваются быстро, сопровождаются снижением давления и нарушением дыхания, отеком или проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта, такое состояние называется анафилактическим шоком и требует немедленных действий», — подчеркивает реаниматолог.По словам врача, указанные симптомы анафилаксии зачастую возникают не одновременно и не в полной мере.«Начало реакции может быть и смазанным, проявляться вялостью, слабостью, усиленным потоотделением. Но чем быстрее возникают указанные проявления, тем сильнее могут быть проявления анафилаксии, а значит, нужно начинать действовать быстрее, — говорит Алексей Гутников.Особенно важно распознать анафилаксию у детей.Ребенок не всегда может рассказать, что его беспокоит, а лишь плакать, тереть глаза, нос. Очень важно быть настороженным и правильно отреагировать.Анафилактический шок: первая помощьПри развитии анафилаксии необходимо выполнить ряд простых действий.Избавить человека от контакта с аллергеном. Выйти из пыльного помещения, прекратить контакт с животными, прекратить прием пищи, на которую возникла реакция. В таких ситуациях действовать нужно быстро.Обязательно и крайне важно вызвать скорую помощь. «Никогда не надо самоуспокаиваться и думать, что само пройдет: „Сейчас холодок приложим, и все будет нормально“. Постарайтесь максимально точно сообщить, когда появились симптомы, как меняется самочувствие пострадавшего, что предпринималось для облегчения состояния», — говорит эксперт.До приезда скорой помощи нужно уложить пострадавшего на спину с приподнятыми или положенными на валик ногами и повернутой вбок головой. Беременную пострадавшую укладывают на левый бок. При развивающемся удушье рекомендовано положение сидя.Если есть возможность, необходимо как можно быстрее ввести в переднебоковую поверхность верхней трети бедра раствор адреналина. «Для взрослого человека от 50 кг доза должна составить 0,5 мг (половина ампулы). Детям доза рассчитывается исходя из массы: для ребенка 6-12 лет — 0,3 мг, малышам до 6 лет — 0,15 мг. Причем первое введение можно производить прямо через одежду», — объясняет Алексей Гутников.«Если нет реакции после первого введения лекарства либо симптомы нарастают, рекомендуется ввести вторую дозу. Ввести адреналин можно с помощью специальной шприц-ручки», — говорит врач.Как предотвратить развитие анафилаксииПолностью предотвратить аллергическую реакцию невозможно, но можно попытаться подготовиться к возникновению подобной ситуации.«Узнайте, были ли в вашей семье случаи анафилаксии, есть ли кровные родственники, страдающие ринитом, астмой. Если да, тогда стоит попытаться найти аллерген. Есть целый ряд методов, ведущими из которых являются выявление специфических антител к тем или иным аллергенам и проведение кожных проб. Однако выполнение кожных проб может быть небезопасно, поэтому должно проводиться только под контролем специалиста», — подчеркивает реаниматолог.В быту, чтобы предотвратить анафилаксию, необходимо минимизировать контакт с аллергеном.«Постарайтесь уменьшить количество „пылесборников“ — ковров, мягких игрушек, книг на открытых полках, растений. Влажная уборка и увлажнение воздуха должны стать рутинной деятельностью. В стационаре обычно моментально прекращают введение препарата, вызвавшего анафилаксию», — рассказывает Алексей Гутников.Если человек знает, что у него возможна анафилаксия, в домашней и дорожной аптечках всегда должны быть ампулы адреналина, а также шприцы и иглы либо препарат в форме шприц-ручки.«Обратите внимание на условия хранения лекарства. Когда производитель указывает, что хранение должно быть в холодильнике, именно этот режим и нужно соблюдать до использования. Если обозначена комнатная температура хранения, то можно хранить ампулы непосредственно в аптечке, — говорит врач.Помимо указанных препаратов, в аптечке следует держать средства против аллергии: антигистаминные препараты, рекомендованные врачом, и ингаляционные средства для уменьшения спазма бронхов, но тоже только строго по рекомендации доктора».

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