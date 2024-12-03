Секретный ингредиент для хорошего сна: назван продукт, который может избавить от храпа
Ученые из Университета Чэнду в Китае сделали удивительное открытие: эксперты пришли к выводу, что сыр может избавить от привычки храпеть! Результатами они поделились в журнале Sleep Medicine (SM).
В эксперименте приняли участие 40 тысяч британцев. Все данные об их здоровье ученые брали из Национального британского биобанка. Также участники рассказывали о своих пищевых привычках, в особенности о том, что они ели по вечерам.
Традиционно считалось, что молочные продукты, в том числе сыр, усиливают храп, поскольку способствуют увеличению выработки слизи, которая может блокировать дыхательные пути.
Однако ученые уверены, что есть и исключение из правил. Результаты исследования показали, что «употребление большего количества сыра связано со снижением вероятности развития апноэ или кратковременных остановок дыхания во сне» в 28% случаев.
Исследователи изучили, как потребление сыра влияет на 44 различных биомаркера. Этот продукт оказывал статистически значимое влияние на 23 из них.
В итоге они выделили несколько ключевых показателей:
фермент аспартатаминотрансферазу;
мочевину;
белок цистатин С;
глобулин, связывающий половые гормоны;
тестостерон;
диастолическое артериальное давление.
Именно на эти биомаркеры потребление сыра перед сном оказывало самое существенное влияние, то есть происходили изменения в метаболических процессах, а давление понижалось. В результате человек реже храпел или вовсе переставал страдать от апноэ.
«Эти результаты свидетельствуют о том, что потребление сыра может влиять на риск апноэ во сне через определенные метаболические пути. Это дает нам право предполагать, что через рацион можно повлиять на состояние человека», — пишут исследователи.
Однако в работе нет точных данных, сколько именно сыра перед сном съедал каждый участник. Люди просто сообщили, что употребляли этот продукт. Эксперты планируют и дальше изучать эту интересную взаимосвязь, но одно уже могут сказать сейчас: злоупотреблять сыром все же не стоит.
Что еще важно знать про апноэ
В группе риска люди старше 30 лет, мужчины также чаще женщин страдают от остановок дыхания во сне.
Около 80-90% людей даже не знают, что у них есть апноэ.
Если у человека диагностирована гипертония, то риск апноэ может повышаться до 80%.
Люди, которые страдают от остановок дыхания во сне, чаще подвержены рискам внезапной смерти, связанным с патологиями сердца и сосудов.
Нарушение сна приводит к тому, что меняется синтез многих гормонов, например тестостерона и соматотропного гормона, что приводит к импотенции и ожирению.
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