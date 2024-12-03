Секретный ингредиент для хорошего сна: назван продукт, который может избавить от храпа

Этот продукт помогает бороться с апноэ — кратковременными остановками дыхания во сне. Поэтому не стоит отказываться от него по вечерам, главное — помнить о мере.Ученые из Университета Чэнду в Китае сделали удивительное открытие: эксперты пришли к выводу, что сыр может избавить от привычки храпеть! Результатами они поделились в журнале Sleep Medicine (SM).В эксперименте приняли участие 40 тысяч британцев. Все данные об их здоровье ученые брали из Национального британского биобанка. Также участники рассказывали о своих пищевых привычках, в особенности о том, что они ели по вечерам.Традиционно считалось, что молочные продукты, в том числе сыр, усиливают храп, поскольку способствуют увеличению выработки слизи, которая может блокировать дыхательные пути.Однако ученые уверены, что есть и исключение из правил. Результаты исследования показали, что «употребление большего количества сыра связано со снижением вероятности развития апноэ или кратковременных остановок дыхания во сне» в 28% случаев.Исследователи изучили, как потребление сыра влияет на 44 различных биомаркера. Этот продукт оказывал статистически значимое влияние на 23 из них.В итоге они выделили несколько ключевых показателей:фермент аспартатаминотрансферазу;мочевину;белок цистатин С;глобулин, связывающий половые гормоны;тестостерон;диастолическое артериальное давление.Именно на эти биомаркеры потребление сыра перед сном оказывало самое существенное влияние, то есть происходили изменения в метаболических процессах, а давление понижалось. В результате человек реже храпел или вовсе переставал страдать от апноэ.«Эти результаты свидетельствуют о том, что потребление сыра может влиять на риск апноэ во сне через определенные метаболические пути. Это дает нам право предполагать, что через рацион можно повлиять на состояние человека», — пишут исследователи.Однако в работе нет точных данных, сколько именно сыра перед сном съедал каждый участник. Люди просто сообщили, что употребляли этот продукт. Эксперты планируют и дальше изучать эту интересную взаимосвязь, но одно уже могут сказать сейчас: злоупотреблять сыром все же не стоит.Что еще важно знать про апноэВ группе риска люди старше 30 лет, мужчины также чаще женщин страдают от остановок дыхания во сне.Около 80-90% людей даже не знают, что у них есть апноэ.Если у человека диагностирована гипертония, то риск апноэ может повышаться до 80%.Люди, которые страдают от остановок дыхания во сне, чаще подвержены рискам внезапной смерти, связанным с патологиями сердца и сосудов.Нарушение сна приводит к тому, что меняется синтез многих гормонов, например тестостерона и соматотропного гормона, что приводит к импотенции и ожирению.

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