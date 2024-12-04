Сосуды остаются гладкими: врач Гандельман посоветовал дешевый овощ для защиты от тромбов

Дешевым «суперовощем» для защиты от тромбов и связанных с ними инфарктов и инсультов кардиолог Герман Гандельман назвал капусту.

Доступный дешевый овощ, который действенно оздоровляет кровеносные сосуды, препятствуя появлению тромбов, – это капуста. На достоинства простого растительного продукта обратил внимание кардиолог Герман Гандельман.

На съемках программы «Жить здорово!» врач заявил, что употребление капусты эффективно защищает организм от развития инфарктов и инсультов.

Гандельман отметил, что эти опасные для жизни патологии развиваются в связи с появлением тромбов в кровеносных сосудах.

«С возрастом развивается атеросклероз, когда холестерин входит в поврежденную стенку сосудов, образует бляшку и мешает кровотоку. Он замедляется, образуется тромб и развивается инфаркты и инсульты», - сказал об этом кардиолог.

По словам врача, при употреблении капусты в крови повышается уровень «хорошего» холестерина, считающегося чистильщиком сосудов (он соединяется с «плохим» холестерином, который образует бляшки, и вместе с ним выводится из организма естественным путем).

Гандельман подчеркнул, что таким образом капуста обеспечивает сосудам защиту от тромбов.

«Это помогает оставаться сосудам гладкими», - сказал специалист.

До этого иммуноог Андрей Прдеус рассказывал, что капуста благодаря комплекту всех веществ, содержащихся в ее составе, оказывает противовоспалительные и противоопухолевые свойства. В частности, регулярное употребление овоща значительно снижает вероятность рака толстой и прямой кишки.

Когда нельзя есть капусту. При аллергии и индивидуальной непереносимости, а также при наличии заболеваний ЖКТ (включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, холецистит).

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