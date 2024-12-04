Хирург раскрыл, может ли стент забиться холестерином
Стент обеспечивает проходимость сосуда продолжительное время, если пациент придерживается данных ему рекомендаций. Но в стенте, как и в остальных участках артерии, может вновь появиться холестериновая бляшка, — пояснил врач.
По его словам, традиционный способ — вновь имплантировать стент. Григорьян отметил, что это позволит расширить сосуд и оставить его в таком состоянии. Но, уточнил специалист, такой способ не гарантирует защиту от повторного сужения и возврата стенокардии. Врач обратил внимание, что в последнее время начинают использовать баллоны с лекарственным покрытием.
Вместо дополнительного стента можно провести в суженный участок баллон с лекарственным покрытием, раздуть его и позволить лекарственному веществу с баллона перейти в стенку сосуда, откуда оно будет потом выделяться, обеспечивая равномерное покрытие в ранее установленном стенте эндотелием, — заключил Григорьян.
Диетолог-кардиолог Асият Хачирова ранее предупредила, что аритмия и стеноз клапана аорты могут оказаться опаснее инфаркта миокарда. Специалист подчеркнула, что аритмия может угрожать жизни человека. По ее словам, опасность представляет желудочковая разновидность заболевания.
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