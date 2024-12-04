Хирург раскрыл, может ли стент забиться холестерином

Стенты, обеспечивающие проходимость сосуда, не являются вечными и могут забиться холестериновыми бляшками, предупредил эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. Специалист подчеркнул, что способа почистить его нет, но можно использовать методики, которые позволят восстановить просвет.Стент обеспечивает проходимость сосуда продолжительное время, если пациент придерживается данных ему рекомендаций. Но в стенте, как и в остальных участках артерии, может вновь появиться холестериновая бляшка, — пояснил врач.По его словам, традиционный способ — вновь имплантировать стент. Григорьян отметил, что это позволит расширить сосуд и оставить его в таком состоянии. Но, уточнил специалист, такой способ не гарантирует защиту от повторного сужения и возврата стенокардии. Врач обратил внимание, что в последнее время начинают использовать баллоны с лекарственным покрытием.Вместо дополнительного стента можно провести в суженный участок баллон с лекарственным покрытием, раздуть его и позволить лекарственному веществу с баллона перейти в стенку сосуда, откуда оно будет потом выделяться, обеспечивая равномерное покрытие в ранее установленном стенте эндотелием, — заключил Григорьян.Диетолог-кардиолог Асият Хачирова ранее предупредила, что аритмия и стеноз клапана аорты могут оказаться опаснее инфаркта миокарда. Специалист подчеркнула, что аритмия может угрожать жизни человека. По ее словам, опасность представляет желудочковая разновидность заболевания.

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