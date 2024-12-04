«Улучшает работу мозга»: диетолог рассказала, какие полезные вещества содержит какао-порошок

Благодаря употреблению напитка из какао- порошка улучается продуктивность мозговой деятельности, заявила диетолог Антонина Стародубова.Диетолог Стародубова констатировала, что какао обеспечивает организм человека большим количеством полезных нутриентов, улучшающих здоровье – прежде всего, здоровье сердечно-сосудистой системы..«Какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ», - отметила специалист в комментарии РИА Новости.Диетолог рассказала, какие именно полезные вещества содержит какао-порошок:Минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо;Витамины: провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота (витамин В3), тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2);Полифенолы – вещества с высокой антиоксидантной активностьюАлкалоиды: теобромин, кофеин.Стародубова добавила, что присутствующие в какао полифенолы способствуют снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, его вещества- алкалоиды дают тонизирующий эффект, улучшают работу мозга, помогают повышать настроение и тонус.«Умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов (к ним относится и темный шоколад с содержанием какао выше 75%), способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга», - резюмировала специалист.До этого врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что какао положительно воздействует на печень. По ее словам, имеются данные, свидетельствующие, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени, замедляя прогрессирование этого заболевания. Кроме того, прием какао содействует профилактике неалкогольной жировой болезни печени.Как пить какао? Напиток считается полезным при условии, что в него не добавляются сахар и другие подсластители. В идеале пить его следует и без молока, следуя такой привычке два или три раза в неделю.

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