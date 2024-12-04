Зима — не виновата: почему мы простужаемся чаще в холодное время года

Каждый из нас хоть раз слышал от родителей или говорил своим детям: «Оденься теплее, а то простудишься!» Однако вопреки распространённому мнению, холодная погода сама по себе не вызывает простуду.Согласно Science Focus, причиной насморка и неприятного кашля являются вирусы, такие как риновирусы, а не низкие температуры. Почему же тогда в холодное время года кажется, что простуда случается чаще?Дело в том, что в зимний период мы чаще проводим время в помещениях, где создаются идеальные условия для передачи вирусов. Плотный контакт с другими людьми, особенно в закрытых пространствах, значительно увеличивает риск заражения.Кроме того, холодный и сухой воздух может раздражать слизистую дыхательных путей, делая её более уязвимой для инфекций. Эти факторы способствуют распространению вирусов, но непосредственно холод виноват только косвенно.Помните, чтобы защититься от простуды, важнее всего соблюдать гигиену — часто мыть руки, проветривать помещения и избегать тесных контактов с заболевшими. А теплая одежда, конечно, поможет не замёрзнуть, но от вирусов она вас не спасёт.

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