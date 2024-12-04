Инфекция COVID может ускорить наступление и прогрессирование возрастной слепоты
Дэвид Уильямс и Нэн Халтгрен провели исследование, в котором трансгенные мыши, экспрессирующие человеческий рецептор SARS-CoV-2 ACE2, были инфицированы вирусом, а затем их сетчатка и легкие были исследованы пять дней спустя. SARS-CoV-2 был обнаружен в ретинальном пигментном эпителии. Не было никакой связи между вирусной нагрузкой в глазах и легких, что позволяет предположить, что значительная ретинальная инфекция может возникнуть даже при отсутствии тяжелого респираторного заболевания.
Эксперименты на культивируемых клетках ретинального пигментного эпителия человека подтвердили этот результат. Присутствие токсичных вирусных белков привело к изменению формы клеток ретинального пигментного эпителия и сделало клетки более чувствительными к окислительному стрессу. Эти изменения снизили способность ретинальных эпителиальных клеток поддерживать гемато-ретиноевый барьер и перерабатывать компоненты фоторецепторов.
Инфекция SARS-CoV-2 также вызвала широко распространенное воспаление по всему ретинальному пигментному эпителию, включая активацию комплемента и повышенную выработку и секрецию воспалительных цитокинов — реакции, которые являются основными факторами риска возрастной макулярной дегенерации. По мнению авторов, инфекция SARS-CoV-2 может таким образом ускорить наступление и прогрессирование возрастной слепоты.
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