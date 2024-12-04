Инфекция COVID может ускорить наступление и прогрессирование возрастной слепоты

Экспериментальное исследование на мышах показывает, что инфекция SARS-CoV-2 может повреждать сетчатку, что имеет долгосрочные последствия для зрения. Пост-острые последствия инфекции SARS-CoV-2 включают различные нейрокогнитивные симптомы, что позволяет предположить, что вирус может поражать центральную нервную систему. Глаза также являются частью центральной нервной системы, но мало что известно о влиянии вируса на эти органы.Дэвид Уильямс и Нэн Халтгрен провели исследование, в котором трансгенные мыши, экспрессирующие человеческий рецептор SARS-CoV-2 ACE2, были инфицированы вирусом, а затем их сетчатка и легкие были исследованы пять дней спустя. SARS-CoV-2 был обнаружен в ретинальном пигментном эпителии. Не было никакой связи между вирусной нагрузкой в глазах и легких, что позволяет предположить, что значительная ретинальная инфекция может возникнуть даже при отсутствии тяжелого респираторного заболевания.Эксперименты на культивируемых клетках ретинального пигментного эпителия человека подтвердили этот результат. Присутствие токсичных вирусных белков привело к изменению формы клеток ретинального пигментного эпителия и сделало клетки более чувствительными к окислительному стрессу. Эти изменения снизили способность ретинальных эпителиальных клеток поддерживать гемато-ретиноевый барьер и перерабатывать компоненты фоторецепторов.Инфекция SARS-CoV-2 также вызвала широко распространенное воспаление по всему ретинальному пигментному эпителию, включая активацию комплемента и повышенную выработку и секрецию воспалительных цитокинов — реакции, которые являются основными факторами риска возрастной макулярной дегенерации. По мнению авторов, инфекция SARS-CoV-2 может таким образом ускорить наступление и прогрессирование возрастной слепоты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки