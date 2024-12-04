«Снижает риск смерти от инсульта»: онколог назвал черный чай напитком долголетия
Онколог Леонид Доронин обратил внимание, что черный чай может быть напитком долголетия.
«Люди, которые регулярно пьют черный чай, живут дольше тех, у кого нет такой привычки», - проинформировал медик в своем Telegram-канале.
Доронин сообщил, что ученые одиннадцати лет наблюдали за состояние 500 тыс. человек, сопоставляя данные тех, кто регулярно употреблял черный чай, и тех, кто его не пил. Исследователи пришли к заключению, что люди, которые выпивали за день 2-3 чашки черного чая, были значительно лучше защищены от внезапной смерти, вызванной последствиями сердечно-сосудистых заболеваний.
«Регулярное употребление черного чая снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. Данный эффект черного чая сохраняется даже при добавлении в него сахара и молока», - констатировал Доронин.
Медик отметил, что полезные эффекты черного чая обеспечиваются высокой концентрацией биоактивных соединений, прежде всего, антиоксидантов. В частности, напиток насыщен полифенолами и флавоноидами, под влиянием которых уменьшается воспаление и улучшается стрессоустойчивость организма.
Что еще делает черный чай напитком долголетия:
Помогает снижать холестерин. При употреблении черного чая снижается уровень «плохого» холестерина ЛПНП, причем этот эффект особенно заметен у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Противостоит развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Черный чай может оказывать нейрозащитное действие и помогает предотвратить снижение когнитивных функций.
Улучшает защиту от рака. Употребление чая помогает снизить риск развития различных видов рака (особенно легких, толстой кишки и кожи), что связано с действием антиоксидантов, которые борются с окислением, вызываемым свободными радикалами.
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