Кишечный кандидоз: симптомы и лечение
Кандидоз кишечника: почему развивается болезнь?
Кишечный кандидоз представляет собой инфекционное заболевание грибковой природы, поражающее слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Эта патология — одна из важнейших проблем современной гастроэнтерологии: довольно сложно вовремя определить природу недуга. Это связано с повсеместной распространенностью возбудителя — грибка рода Candida, который также является компонентом микрофлоры организма совершенно здорового человека (около 80% населения — бессимптомные носители).
Медики выделяют две основные формы грибковой инфекции: инвазивную и неинвазивную. Чаще всего встречается первая форма недуга: она развивается на фоне дисбактериоза и перенесенного инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный так. Грибки Candida начинают активно размножаться в просвете кишечника, но не проникают в слизистую оболочку. При этом выделяется большое количество токсичных продуктов обмена, которые оказывают раздражающее воздействие на кишечник. Они провоцируют дальнейшее прогрессирование дисбактериоза, а также способствуют формированию аллергических реакций.
Инвазивный кандидоз развивается по совершенно другому механизму. На фоне ослабленного иммунитета грибки плотно прикрепляются к кишечному эпителию, после чего проникают глубоко в его толщу. Нередко происходит распространение Candida по системному кровотоку, в результате чего поражаются другие органы и ткани (печень, поджелудочная железа). Вероятность развития недуга увеличивают следующие факторы:
беременность;
пожилой или молодой возраст;
онкологические заболевания;
курс антибактериальной, кортикостероидной или лучевой терапии;
эндокринные патологии;
врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния.
Как проявляется грибковая инфекция?
На сегодняшний день принято различать три основных разновидности кандидоза: неинвазивный, инвазивный диффузный и фокальный. Неинвазивная форма заболевания является самой распространенной. Для нее характерно довольно легкое течение: умеренное повышение температуры тела, неустойчивый стул, избыточное газообразование, а также незначительный дискомфорт в животе. На фоне недуга нередко происходит обострение аллергических заболеваний.
Инвазивная диффузная грибковая инфекция характеризуется крайне тяжелым состоянием больного. Интоксикация нарастает очень быстро: повышается температура тела, возникает резкая слабость, падает артериальное давление. Пациенты отмечают появление сильных болей в животе, диареи с примесью крови, постоянную тошноту и рвоту. Этот тип грибкового поражения чаще всего встречается у людей с иммуносупрессивными состояниями.
Инвазивная фокальная форма заболевания нередко осложняет течение язвенной болезни или язвенного колита. В этом случае возникает локальное поражение слизистой оболочки в области язвенного дефекта: там начинает активно расти и размножаться грибок. В этом случае симптомы не отличаются от обычных проявлений болезни.
Питание при кишечном кандидозе: на что стоит обратить внимание?
Одним из важных элементов в лечении заболевания является диета. Кандидоз требует от пациента серьезно пересмотреть питание: без этого выздоровление затянется надолго. Прежде всего, больному следует отказаться от тех продуктов, которые дают грибкам пищу для дальнейшего роста и размножения. В эту группу входят все сладости и сладкие напитки (соки, газировки), любой алкоголь, жирные и жареные блюда, а также грибы. Пациенту советуют обратить свое внимание на мясо птицы, красную рыбу, каши, некрахмалистые овощи. Фрукты и ягоды стоит употреблять ограничено: они также являются источником сахаров.
Стоит отметить, что питание должно быть дробным. Небольшие порции, получаемые 5-6 раз в день, усваиваются гораздо лучше. Все блюда стоит тушить, отваривать или запекать. От соли, специй и острых соусов лучше отказаться. Также больным не стоит забывать про соблюдение питьевого режима.
Лечение кандидоза кишечника
В большинстве случаев лечение кандидоза проводится амбулаторно, но при тяжелом состоянии пациента показана госпитализация в стационар. Основу терапии составляют антимикотические препараты, которые нарушают жизненный цикл грибка и препятствуют его развитию. Чаще всего с этой целью используют кетоконазол, итраконазол и флуконазол, а также амфотерицин B. Эти препараты активно всасываются из кишечника и обладают системным действием.
Неинвазивный кандидоз лечат с использованием нерезорбтивных полимикотиков, которые плохо всасываются слизистой оболочкой. К ним относят натамицин и нистатин. Также лечение кандидоза направлено на восстановление состава нормальной кишечной микрофлоры: с этой целью назначают пробиотики и пребиотики. После проведенного курса терапии больному показано укрепление иммунитета с помощью физиопроцедур и иммуностимуляторов.
Профилактика: возможно ли предупредить развитие недуга?
Грибковая инфекция, поражающая кишечник, наносит серьезный ущерб здоровью организма. Именно поэтому так важно предупредить ее развитие. В этом может помочь соблюдение некоторых простых правил:
организация режима питания и употребление преимущественно здоровой пищи;
укрепление иммунитета;
сведение к минимуму количества стрессовых ситуаций;
прием лекарственных препаратов только по рекомендации врача.
прием экстракта коры муравьиного дерева
Пау Де Арко (Пау Дэ Арко, Пау Д Арко) или кора муравьиного дерева активно борется против
кишечного кандидоза всех трех разновидностей благодаря полезным свойствам входящих в состав активных веществ. А именно:
Ксилодин в совокупности с лапачолом убивает грибки Candida, а также паразитов и вирусы. Активные вещества замедляют синтез ферментов в чужеродных клетках иразрушают их ДНК.
Клетчатка стабилизирует работу кишечника и способствует выведению шлаков, токсинов.
Аминокислоты способствуют восстановлению и обновлению клеток.
Витамины влияют на скорость регенерации и заживление слизистых.
Дубильные вещества производят общеукрепляющее и антиоксидантное действие.
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