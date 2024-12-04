Кишечный кандидоз: симптомы и лечение

О том, что такое кандидоз половых органов, знает практически каждая женщина. Однако мало кто знает, что этот грибок также может поражать и желудочно-кишечный тракт, что существенно влияет на его работу. Заболевание славится своими совершенно различными клиническими формами, которые могут с легкостью маскироваться под другие недуги. Лечение кандидоза — длительный и крайне ответственный процесс: пациенту придется не только принимать необходимые медикаментозные средства, но и пересмотреть свой образ жизни и заняться укреплением иммунитета. MedAboutMe попытался разобраться, как же правильно бороться с грибком.Кандидоз кишечника: почему развивается болезнь?Кишечный кандидоз представляет собой инфекционное заболевание грибковой природы, поражающее слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Эта патология — одна из важнейших проблем современной гастроэнтерологии: довольно сложно вовремя определить природу недуга. Это связано с повсеместной распространенностью возбудителя — грибка рода Candida, который также является компонентом микрофлоры организма совершенно здорового человека (около 80% населения — бессимптомные носители).Медики выделяют две основные формы грибковой инфекции: инвазивную и неинвазивную. Чаще всего встречается первая форма недуга: она развивается на фоне дисбактериоза и перенесенного инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный так. Грибки Candida начинают активно размножаться в просвете кишечника, но не проникают в слизистую оболочку. При этом выделяется большое количество токсичных продуктов обмена, которые оказывают раздражающее воздействие на кишечник. Они провоцируют дальнейшее прогрессирование дисбактериоза, а также способствуют формированию аллергических реакций.Инвазивный кандидоз развивается по совершенно другому механизму. На фоне ослабленного иммунитета грибки плотно прикрепляются к кишечному эпителию, после чего проникают глубоко в его толщу. Нередко происходит распространение Candida по системному кровотоку, в результате чего поражаются другие органы и ткани (печень, поджелудочная железа). Вероятность развития недуга увеличивают следующие факторы:беременность;пожилой или молодой возраст;онкологические заболевания;курс антибактериальной, кортикостероидной или лучевой терапии;эндокринные патологии;врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния.Как проявляется грибковая инфекция?На сегодняшний день принято различать три основных разновидности кандидоза: неинвазивный, инвазивный диффузный и фокальный. Неинвазивная форма заболевания является самой распространенной. Для нее характерно довольно легкое течение: умеренное повышение температуры тела, неустойчивый стул, избыточное газообразование, а также незначительный дискомфорт в животе. На фоне недуга нередко происходит обострение аллергических заболеваний.Инвазивная диффузная грибковая инфекция характеризуется крайне тяжелым состоянием больного. Интоксикация нарастает очень быстро: повышается температура тела, возникает резкая слабость, падает артериальное давление. Пациенты отмечают появление сильных болей в животе, диареи с примесью крови, постоянную тошноту и рвоту. Этот тип грибкового поражения чаще всего встречается у людей с иммуносупрессивными состояниями.Инвазивная фокальная форма заболевания нередко осложняет течение язвенной болезни или язвенного колита. В этом случае возникает локальное поражение слизистой оболочки в области язвенного дефекта: там начинает активно расти и размножаться грибок. В этом случае симптомы не отличаются от обычных проявлений болезни.Питание при кишечном кандидозе: на что стоит обратить внимание?Одним из важных элементов в лечении заболевания является диета. Кандидоз требует от пациента серьезно пересмотреть питание: без этого выздоровление затянется надолго. Прежде всего, больному следует отказаться от тех продуктов, которые дают грибкам пищу для дальнейшего роста и размножения. В эту группу входят все сладости и сладкие напитки (соки, газировки), любой алкоголь, жирные и жареные блюда, а также грибы. Пациенту советуют обратить свое внимание на мясо птицы, красную рыбу, каши, некрахмалистые овощи. Фрукты и ягоды стоит употреблять ограничено: они также являются источником сахаров.Стоит отметить, что питание должно быть дробным. Небольшие порции, получаемые 5-6 раз в день, усваиваются гораздо лучше. Все блюда стоит тушить, отваривать или запекать. От соли, специй и острых соусов лучше отказаться. Также больным не стоит забывать про соблюдение питьевого режима.Лечение кандидоза кишечникаВ большинстве случаев лечение кандидоза проводится амбулаторно, но при тяжелом состоянии пациента показана госпитализация в стационар. Основу терапии составляют антимикотические препараты, которые нарушают жизненный цикл грибка и препятствуют его развитию. Чаще всего с этой целью используют кетоконазол, итраконазол и флуконазол, а также амфотерицин B. Эти препараты активно всасываются из кишечника и обладают системным действием.Неинвазивный кандидоз лечат с использованием нерезорбтивных полимикотиков, которые плохо всасываются слизистой оболочкой. К ним относят натамицин и нистатин. Также лечение кандидоза направлено на восстановление состава нормальной кишечной микрофлоры: с этой целью назначают пробиотики и пребиотики. После проведенного курса терапии больному показано укрепление иммунитета с помощью физиопроцедур и иммуностимуляторов.Профилактика: возможно ли предупредить развитие недуга?Грибковая инфекция, поражающая кишечник, наносит серьезный ущерб здоровью организма. Именно поэтому так важно предупредить ее развитие. В этом может помочь соблюдение некоторых простых правил:организация режима питания и употребление преимущественно здоровой пищи;укрепление иммунитета;сведение к минимуму количества стрессовых ситуаций;прием лекарственных препаратов только по рекомендации врача.прием экстракта коры муравьиного дереваПау Де Арко (Пау Дэ Арко, Пау Д Арко) или кора муравьиного дерева активно борется противкишечного кандидоза всех трех разновидностей благодаря полезным свойствам входящих в состав активных веществ. А именно:Ксилодин в совокупности с лапачолом убивает грибки Candida, а также паразитов и вирусы. Активные вещества замедляют синтез ферментов в чужеродных клетках иразрушают их ДНК.Клетчатка стабилизирует работу кишечника и способствует выведению шлаков, токсинов.Аминокислоты способствуют восстановлению и обновлению клеток.Витамины влияют на скорость регенерации и заживление слизистых.Дубильные вещества производят общеукрепляющее и антиоксидантное действие.

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