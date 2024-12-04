Хирург Умнов: головная боль при опухоли мозга не снимается обычными анальгетиками
Хирург Умнов рассказал, что новообразования, возникающие в головном мозге, могут вызывать достаточно тяжелые симптомы, даже если являются доброкачественными. Умнов пояснил, что доброкачественные опухоли хотя и не прорастают в ткани, сдавливают их. Что касается злокачественных опухолей, он прорастают в мозговые ткани, и вызывают их сдавливание извне.
«Любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», - констатировал врач.
Называя симптомы опухолей мозга, Умнов уточнил: их проявление определяется типом и расположением новообразований. В частности, врач рассказал о возникновении следующих симптомов:
Судороги;
Онемение и нарушение кожной чувствительности на разных участках тела;
Потеря слуха и шумы в ушах;
Необъяснимая тошнота и рвота;
Неустойчивая походка;
Быстро возникающая утомляемость;
Изменения настроения: появление депрессии, агрессивности;
Крайне сильные головные боли.
Умнов подчеркнул, что головная боль при опухоли мозга не снимается обычными таблетками.
«Интенсивные головные боли порой не купируются ненаркотическими анальгетиками», - подсказал эксперт.
Также, добавил Умнов, опухоли мозга бывают причинами галлюцинаций, нарушений восприятия пространства. Все эти симптомы требуют обращения к врачам, обследований. Помимо того, обращаться к медикам необходимо, когда возникают нетипичные или необъяснимые изменения, затрагивающие слух, обоняние, тактильные ощущения, зрение, речь.
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