15 минут для здоровья и красоты: на что способен дарсонваль?
Что собой представляет?
Наблюдения за действием электрического тока на организм человека вели разные учёные — Никола Тесла, Жак Арсен Д’Арсонваль. Физиолог и физик из Франции Жак Арсен Д’Арсонваль изучал действие токов большой частоты и низкой мощности, наблюдая за ответными реакциями организма. В ходе исследования учёный выяснил, что такой ток не вызывает боли, сокращения мышц и каких-то поражений, зато способствует расширению кровеносных сосудов, активизации кровообращения, улучшению питания тканей.
То есть самой яркой ответной реакцией организма была вегето-сосудистая реакция, которая сопровождалась усилением микроциркуляции крови, избавлением от сосудистых спазмов, снижением артериального давления, улучшением проницаемости сосудистых стенок. Кроме того, на воздействие электрического тока положительно отвечала и венозная система с повышением тонуса стенок сосудов, улучшением венозного оттока. Дарсонвализация также улучшала обменно-трофические процессы в коже и подкожных тканях.
Конечно, такой эффект не остался незамеченным. Электрический ток стали активно применять в терапии разных болезней, патологий нервной системы, суставов, кожи — данные этого исследования были опубликованы в журнале Science and innovation.
На заметку!
В советские годы дарсонваль имелся в каждом кабинете физиотерапии, но общая дарсонвализация как таковая выходит из употребления, а вот местная с использованием ручного аппарата набирает всё большую популярность.
Как работает?
Желающим знать, как работает дарсонваль, стоит сказать, что для генерирования высокочастотного импульсного тока созданы стеклянные электроды различного типа. При проведении процедуры между кожей и электродом образуется разряд, интенсивность которого может варьироваться. Тихий разряд практически не ощутим, а вот искровой даже может оказывать прижигающее действие — результат этого исследования был обнародован в журнале «Новости хирургии».
Конечно, реализуемые в свободной продаже аппараты кожу не прижигают. Их мощность установлена в нужных для получения эффективного результата пределах без риска получить ожоги или как-то ещё навредить своему здоровью. Большинство современных приборов имеет 4 сменные насадки:
капелька. Она создана для точечного воздействия и купирования воспалений. С её помощью можно избавиться от акне, чёрных точек и других несовершенств кожи;
лепесток. С его помощью обрабатывают кожу как лица, так и тела. Лепесток создан для устранения отёков, профилактики варикоза, снижения проявлений целлюлита, омоложения тела;
расчёска. Эта насадка позволяет использовать аппарат для ухода за кожей головы и волосами. Она замедляет выпадение и ускоряет рост волос, борется с перхотью, улучшает состояние растительности;
грибок. Это универсальная насадка, которую можно использовать на всех участках тела для сокращения морщин, улучшения работы суставов, разглаживания кожи, устранения сосудистых звёздочек.
На заметку!
Насадки заполнены специальной газовой смесью, имеющей выраженные антибактериальные и противовоспалительные свойства, что позволяет повысить эффективность процедур.
Что дарсонваль может сделать для вас?
При каких проблемах кожи и волос может помочь дарсонваль? Аппарат можно использовать для:
лечения угревой сыпи, акне и комедонов. Дарсонваль убивает патогенные микроорганизмы, вызывающие воспаление, нормализует выработку себума, сужает расширенные поры и ускоряет заживление постакне;
устранения отёков и застойных явлений, ускорения кровообращения и лимфотока;
разглаживания кожи, минимизирования морщин и целлюлита;
борьбы с куперозом, уменьшения выраженности сосудистых звёздочек;
терапии дерматологических болезней — псориаза, экземы, лишая;
борьбы с выпадением волос. Аппарат укрепляет волосяные луковицы, оздоравливает кожу головы, борется с перхотью и выступает профилактикой алопеции;
повышения тонуса кожи, её упругости и эластичности, запуска естественных процессов омоложения;
улучшения цвета лица.
ТОП-5 лучших дарсонвалей для домашнего использования
1 место: Multinel Pulse
Дарсонваль Multinel Pulse – многофункциональный аппарат для дарсонвализации. Благодаря 5 разным электродам — Расческе, Капле, Лепестку, Грибку и Дуге — можно работать с кожей лица, тела и головы. Каждая насадка идеально справляется со своей задачей: останавливает выпадение волос, активизирует их рост, устраняет перхоть, помогает справляться с воспалениями на коже, улучшает состояние проблемных зон, замедляет возрастные изменения и сохраняет молодость.
Особое внимание заслуживают технические характеристики: воздействие током высокой частоты, напряжение до 44 кВ и частота импульсов 144 кГц делают процедуры максимально эффективными. Важно, что электродах используются два газа: аргон (фиолетовый) для антибактериального лечения кожи с акне и воспалениями, и неон (оранжевый) для ухода за стареющей кожей. Аргон обеспечивает заживление, а неон улучшает кровообращение, клеточный обмен и проникновение косметических препаратов.
После процедур волосы становятся крепче, а перхоть исчезает. Кожа лица подтягивается, воспаления уходят быстрее, и даже целлюлит станет менее заметен. Аппарат можно настроить под индивидуальную чувствительность, что делает использование еще более комфортным. Аппарат сертифицирован и имеет гарантию сроком на год.
2 место: Звезда СН-107 Профи
Дарсонваль Звезда СН107 — универсальный помощник. Семь сменных электродов — лепесток, дуга, грибок, ролик и даже расческа. С ними можно проработать практически любую зону: лицо, тело, кожу головы. Эффекты после применения довольно заметны — кожа становится более упругой, поры сужаются, а волосы выглядят ухоженнее. Особенно радует простота использования — прибор заменяет многие косметологические процедуры, не выходя из дома. Однозначно рекомендуется тем, кто ценит здоровье и красоту.
3 место: Дарсонваль Beauty Star
Этот дарсонваль настоящий must-have для домашнего ухода — с семью насадками подходит буквально для всего: лица, тела, волос. За несколько недель использования кожа станет свежее, волосы перестанут выпадать, а общее самочувствие улучшиться — даже сон станет крепче. Процедуры абсолютно безболезненны и дарят ощущение легкости. Особенно приятно, что эффект не только косметический, но и лечебный. Теперь каждый сеанс — как мини-спа дома.
4 место: Gezatone Biolift4 203
Дарсонвалем Gezatone Biolift4 203 волосы обретут вторую жизнь. Расческа-электрод не только стимулирует рост волос, но и помогает справляться с зудом и воспалением. Алопеция, себорея, выпадение — всё это уйдет в прошлое! Кроме того, прибор отлично работает с кожей лица, избавляя от прыщей и уменьшая морщины. Даже работает с варикозом и воспалениями на теле. Аппарат универсален, а его действия действительно ощутимы.
5 место: Margoarmour HYC-FC503
Дарсонваль Margoarmour HYC-FC503 объединяет функции профессионального аппарата и домашнего ухода. Особенно впечатляет обеззараживающий эффект — воспаления быстро проходят, а кожа выглядит ухоженной и свежей. В комплекте идут удобные насадки для разных зон: от грибка до расчески. Кожа станет более упругой, морщины разгладятся а волосы перестанут ломаться. Простота в использовании и широкий диапазон интенсивности — то, что делает этот прибор универсальным.
Как использовать?
Купив аппарат в личное пользование, необходимо внимательно прочитать инструкцию и чётко следовать её указаниям:
Очистите кожу от макияжа. Примите душ, если планируете применять дарсонваль для тела. Для умывания можно использовать привычный гель, пенку или гидрофильное масло.
Выберите нужную вам насадку.
Установите её в держатель до упора.
Включите аппарат, повернув ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке.
Аккуратно поднесите головку насадки к поверхности кожи.
Установите необходимую силу воздействия и приступите к сеансу.
После процедуры протрите кожу лосьоном, а затем нанесите крем или молочко для тела.
На заметку!
Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Не превышайте это время.
Чем дополнить?
Дарсонвализация — научно признанная процедура, эффективность которой доказана специалистами, но она не всесильна. Помните, что это не панацея ото всех бед. Её можно использовать лишь в качестве дополнения к основному уходу или терапии. Если вы используете дарсонваль для борьбы с акне, то, прежде всего, должны нормализовать уход за жирной кожей, подобрать подходящие косметические и/или лечебные средства, например, с ретинолом.
Борьба с выпадением волос также должна вестись комплексно с применением специальных масок, шампуня и бальзама. Полезно делать массаж для усиления питания волосяных луковиц. Что касается лечения заболеваний, то предварительно лучше проконсультироваться с врачом, подобрав тактику и определив кратность и продолжительность воздействия на больной орган током. Помните, что у дарсонвализации имеются противопоказания, к которым относят рак, наличие доброкачественных опухолей в месте проведения процедуры, эпилепсию, кардиоаритмию, беременность, туберкулёз лёгких, тромбофлебит, а также наличие кардиостимулятора.
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