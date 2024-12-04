15 минут для здоровья и красоты: на что способен дарсонваль?

В основе большинства существующих сегодня электронных омолаживающих девайсов лежит принцип воздействия на тело электрическим током. Изначально электротерапию использовали для купирования симптомов и лечения самых разных заболеваний, но не меньшее распространение она получила в косметологии. Такой аппарат, как дарсонваль, может очень много сделать для вас, вашей привлекательности и красоты.Что собой представляет?Наблюдения за действием электрического тока на организм человека вели разные учёные — Никола Тесла, Жак Арсен Д’Арсонваль. Физиолог и физик из Франции Жак Арсен Д’Арсонваль изучал действие токов большой частоты и низкой мощности, наблюдая за ответными реакциями организма. В ходе исследования учёный выяснил, что такой ток не вызывает боли, сокращения мышц и каких-то поражений, зато способствует расширению кровеносных сосудов, активизации кровообращения, улучшению питания тканей.То есть самой яркой ответной реакцией организма была вегето-сосудистая реакция, которая сопровождалась усилением микроциркуляции крови, избавлением от сосудистых спазмов, снижением артериального давления, улучшением проницаемости сосудистых стенок. Кроме того, на воздействие электрического тока положительно отвечала и венозная система с повышением тонуса стенок сосудов, улучшением венозного оттока. Дарсонвализация также улучшала обменно-трофические процессы в коже и подкожных тканях.Конечно, такой эффект не остался незамеченным. Электрический ток стали активно применять в терапии разных болезней, патологий нервной системы, суставов, кожи — данные этого исследования были опубликованы в журнале Science and innovation.На заметку!В советские годы дарсонваль имелся в каждом кабинете физиотерапии, но общая дарсонвализация как таковая выходит из употребления, а вот местная с использованием ручного аппарата набирает всё большую популярность.Как работает?Желающим знать, как работает дарсонваль, стоит сказать, что для генерирования высокочастотного импульсного тока созданы стеклянные электроды различного типа. При проведении процедуры между кожей и электродом образуется разряд, интенсивность которого может варьироваться. Тихий разряд практически не ощутим, а вот искровой даже может оказывать прижигающее действие — результат этого исследования был обнародован в журнале «Новости хирургии».Конечно, реализуемые в свободной продаже аппараты кожу не прижигают. Их мощность установлена в нужных для получения эффективного результата пределах без риска получить ожоги или как-то ещё навредить своему здоровью. Большинство современных приборов имеет 4 сменные насадки:капелька. Она создана для точечного воздействия и купирования воспалений. С её помощью можно избавиться от акне, чёрных точек и других несовершенств кожи;лепесток. С его помощью обрабатывают кожу как лица, так и тела. Лепесток создан для устранения отёков, профилактики варикоза, снижения проявлений целлюлита, омоложения тела;расчёска. Эта насадка позволяет использовать аппарат для ухода за кожей головы и волосами. Она замедляет выпадение и ускоряет рост волос, борется с перхотью, улучшает состояние растительности;грибок. Это универсальная насадка, которую можно использовать на всех участках тела для сокращения морщин, улучшения работы суставов, разглаживания кожи, устранения сосудистых звёздочек.На заметку!Насадки заполнены специальной газовой смесью, имеющей выраженные антибактериальные и противовоспалительные свойства, что позволяет повысить эффективность процедур.Что дарсонваль может сделать для вас?При каких проблемах кожи и волос может помочь дарсонваль? Аппарат можно использовать для:лечения угревой сыпи, акне и комедонов. Дарсонваль убивает патогенные микроорганизмы, вызывающие воспаление, нормализует выработку себума, сужает расширенные поры и ускоряет заживление постакне;устранения отёков и застойных явлений, ускорения кровообращения и лимфотока;разглаживания кожи, минимизирования морщин и целлюлита;борьбы с куперозом, уменьшения выраженности сосудистых звёздочек;терапии дерматологических болезней — псориаза, экземы, лишая;борьбы с выпадением волос. Аппарат укрепляет волосяные луковицы, оздоравливает кожу головы, борется с перхотью и выступает профилактикой алопеции;повышения тонуса кожи, её упругости и эластичности, запуска естественных процессов омоложения;улучшения цвета лица.ТОП-5 лучших дарсонвалей для домашнего использования1 место: Multinel PulseДарсонваль Multinel Pulse – многофункциональный аппарат для дарсонвализации. Благодаря 5 разным электродам — Расческе, Капле, Лепестку, Грибку и Дуге — можно работать с кожей лица, тела и головы. Каждая насадка идеально справляется со своей задачей: останавливает выпадение волос, активизирует их рост, устраняет перхоть, помогает справляться с воспалениями на коже, улучшает состояние проблемных зон, замедляет возрастные изменения и сохраняет молодость.Особое внимание заслуживают технические характеристики: воздействие током высокой частоты, напряжение до 44 кВ и частота импульсов 144 кГц делают процедуры максимально эффективными. Важно, что электродах используются два газа: аргон (фиолетовый) для антибактериального лечения кожи с акне и воспалениями, и неон (оранжевый) для ухода за стареющей кожей. Аргон обеспечивает заживление, а неон улучшает кровообращение, клеточный обмен и проникновение косметических препаратов.После процедур волосы становятся крепче, а перхоть исчезает. Кожа лица подтягивается, воспаления уходят быстрее, и даже целлюлит станет менее заметен. Аппарат можно настроить под индивидуальную чувствительность, что делает использование еще более комфортным. Аппарат сертифицирован и имеет гарантию сроком на год.2 место: Звезда СН-107 ПрофиДарсонваль Звезда СН107 — универсальный помощник. Семь сменных электродов — лепесток, дуга, грибок, ролик и даже расческа. С ними можно проработать практически любую зону: лицо, тело, кожу головы. Эффекты после применения довольно заметны — кожа становится более упругой, поры сужаются, а волосы выглядят ухоженнее. Особенно радует простота использования — прибор заменяет многие косметологические процедуры, не выходя из дома. Однозначно рекомендуется тем, кто ценит здоровье и красоту.3 место: Дарсонваль Beauty StarЭтот дарсонваль настоящий must-have для домашнего ухода — с семью насадками подходит буквально для всего: лица, тела, волос. За несколько недель использования кожа станет свежее, волосы перестанут выпадать, а общее самочувствие улучшиться — даже сон станет крепче. Процедуры абсолютно безболезненны и дарят ощущение легкости. Особенно приятно, что эффект не только косметический, но и лечебный. Теперь каждый сеанс — как мини-спа дома.4 место: Gezatone Biolift4 203Дарсонвалем Gezatone Biolift4 203 волосы обретут вторую жизнь. Расческа-электрод не только стимулирует рост волос, но и помогает справляться с зудом и воспалением. Алопеция, себорея, выпадение — всё это уйдет в прошлое! Кроме того, прибор отлично работает с кожей лица, избавляя от прыщей и уменьшая морщины. Даже работает с варикозом и воспалениями на теле. Аппарат универсален, а его действия действительно ощутимы.5 место: Margoarmour HYC-FC503Дарсонваль Margoarmour HYC-FC503 объединяет функции профессионального аппарата и домашнего ухода. Особенно впечатляет обеззараживающий эффект — воспаления быстро проходят, а кожа выглядит ухоженной и свежей. В комплекте идут удобные насадки для разных зон: от грибка до расчески. Кожа станет более упругой, морщины разгладятся а волосы перестанут ломаться. Простота в использовании и широкий диапазон интенсивности — то, что делает этот прибор универсальным.Как использовать?Купив аппарат в личное пользование, необходимо внимательно прочитать инструкцию и чётко следовать её указаниям:Очистите кожу от макияжа. Примите душ, если планируете применять дарсонваль для тела. Для умывания можно использовать привычный гель, пенку или гидрофильное масло.Выберите нужную вам насадку.Установите её в держатель до упора.Включите аппарат, повернув ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке.Аккуратно поднесите головку насадки к поверхности кожи.Установите необходимую силу воздействия и приступите к сеансу.После процедуры протрите кожу лосьоном, а затем нанесите крем или молочко для тела.На заметку!Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Не превышайте это время.Чем дополнить?Дарсонвализация — научно признанная процедура, эффективность которой доказана специалистами, но она не всесильна. Помните, что это не панацея ото всех бед. Её можно использовать лишь в качестве дополнения к основному уходу или терапии. Если вы используете дарсонваль для борьбы с акне, то, прежде всего, должны нормализовать уход за жирной кожей, подобрать подходящие косметические и/или лечебные средства, например, с ретинолом.Борьба с выпадением волос также должна вестись комплексно с применением специальных масок, шампуня и бальзама. Полезно делать массаж для усиления питания волосяных луковиц. Что касается лечения заболеваний, то предварительно лучше проконсультироваться с врачом, подобрав тактику и определив кратность и продолжительность воздействия на больной орган током. Помните, что у дарсонвализации имеются противопоказания, к которым относят рак, наличие доброкачественных опухолей в месте проведения процедуры, эпилепсию, кардиоаритмию, беременность, туберкулёз лёгких, тромбофлебит, а также наличие кардиостимулятора.

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