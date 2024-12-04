6 причин Утренней Головной Боли

При неоднократном повторении необходимо срочно обратиться к врачу-неврологу, чтобы выяснить причины боли!Головная боль по утрам совсем не редкое явление. Найти причину — это половина успеха в борьбе с болью. Что может вызывать эти приступы и что важно знать, чтобы их предотвратить. Вот 6 причин по которым могут возникать боли.Почему болит голова по утрам1. Отравление химическими веществами (алкоголь, угарный газ и др.)Происходит расслабление сосудов головного мозга, в сосудах открываются многочисленные дырочки (поры). Жидкость из сосудов лавинообразно устремляется в окружающую мозговую ткань. Происходит отек и набухание окружающей ткани, которая прижимает твердую мозговую оболочку с многочисленными нервными окончаниями к внутренней поверхности черепа и возникает диффузная головная боль, часто нестерпимого характера.2. Неправильное положение головы во время снаЧасто люди после тяжелого трудового дня засыпают, сидя за столом во время праздничного ужина или во время просмотра телевизора в мягком кресле с неудобным положением головы, свесив голову в сторону или запрокинув ее назад. Некоторые люди привыкли спать вообще без подушки или с маленькой подушечкой, подоткнув ее под шею, или на животе.Сосудисто-нервный пучок позвоночной артерии, позвоночный нерв, две вены и одна артерия, которая проходит в верхнешейном отделе позвоночника, в нормальных физиологических условиях сдавливается с этой же стороны полностью при наклоне головы в сторонуПри наклоне головы назад и особенно при одновременном поднимании рук кверху, сдавливается сосудисто-нервный пучок подключичной артерии и кровоток в позвоночных артериях может уменьшаться до 80 %!Во всех этих положениях нарушается венозный отток или отток спинномозговой жидкости из полости черепа. Если это происходит у молодого человека, запас прочности которого достаточен, то ничего страшного не случится, и такое положение головы может даже являться тренирующим фактором.Но если у вас повышенное артериальное давление или имеется атеросклероз сосудов головного мозга, то такое положение головы вызывает дополнительную недостаточность кровоснабжения мозга (ишемию мозговой ткани) и может привести к сосудистой катастрофе, вплоть до смертельного исхода.Ни в коем случае нельзя спать на валиках, так как сдавливая мягкие ткани шейного отдела позвоночника, валик может нарушать венозный отток или отток спинномозговой жидкости из полости черепа.Спать нужно таким образом, чтобы в положении на боку плечо было на кушетке. Пространство между головой и кушеткой необходимо заполнить прямоугольной подушечкой, толщина которой равна длине вашего плеча. На спину переворачиваемся — высота остается такой же.3. Массаж воротниковой зоныПри массаже воротниковой зоны кровь перемещается из сосудов основания черепа (базальных отделов) вниз, в воротниковую зону. Создавая недостаточность кровообращения (ишемию) продолговатого мозга у молодых людей, эти перемещения крови являются тренирующим фактором, у больных же артериальной гипертонией и атеросклерозом сосудов головного мозга это может приводить к сосудистым катастрофам — инсультам мозговой ткани или инфарктам миокарда.Внимание! Массаж воротниковой зоны особенно опасен, если его проводить перед сном!4. Аномалии развития мозгаУ некоторых людей часть мозговой ткани (миндалина мозжечка) может опускаться в большое затылочное отверстие (патология Арнольд-Киари), тогда при крайних положениях головы могут возникать нарушение оттока спинномозговой жидкости из полости черепа и головная боль диффузного характера.5. Аномалии развития позвоночникаУ некоторых людей отросток второго шейного позвонка может входить в большое затылочное отверстие (вентро-базилярная импрессия), тогда при крайних положениях головы, особенно при наклонах головы вперед, может сдавливаться спинной мозг и нарушаться отток жидкости по спинномозговому каналу из полости черепа — возникает головная боль диффузного характера.6. Опухоли головного мозга и мозжечкаОпухоли головного мозга и мозжечка, создавая дополнительный объем внутри замкнутой полости, вызывают нарушения венозного оттока и оттока спинномозговой жидкости из полости черепа — возникает головная боль диффузного характера.Головная боль диффузного характера может быть признаком серьезного заболевания головного мозга, поэтому при ее неоднократном повторении необходимо срочно обратиться к врачу-неврологу, чтобы выяснить ее причины.В любом случае головная боль — признак неблагополучия в кровоснабжении мозга в той или иной степени. Не оставляйте этот симптом без внимания. Ни в коем случае нельзя терпеть головную боль. Нужно снимать ее любыми средствами.

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