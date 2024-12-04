Врач Арсланова: при снижении высокой температуры нужно избегать холодной воды

Сбивать высокую температуру помогают как лекарства, так и нелекарственные средства, напомнила врач из Уфы Айгуль Арсланова.Повышение температуры – один из характерных симптомов сезонных инфекций. Врач Арсланова посоветовала помнить, что не нужно торопиться сбивать ее, если возникший у человека жар является сравнительно небольшим.«Прежде всего необходимо понимать, что высокая температура — это естественная реакция организма на инфекцию. Сбивать температуру следует, когда она поднимается выше 38,5 градусов», - подчеркнула заведующая ОМП уфимской поликлиники №50.В беседе с UfaTime.ru Арсланова назвала лекарственные и нелекарственные средства для снижения высокой температуры.Лекарства. По словам врача, для борьбы с повышенной температурой тела используются жаропонижающие средства: самые популярные – парацетамол и ибупрофен.«При использовании жаропонижающих препаратов важно следовать рекомендациям по дозировке и не превышать указанную норму», - подчеркнула медик.Нелекарственные средства. Арсланова порекомендовала следующие физические способы:Обильное питье;Теплая ванна;Мокрые компрессы на лбу.Врач подчеркнула, что при снижении высокой температуры нужно избегать использования слишком холодной воды.«Избегайте холодной воды, так как резкое охлаждение может привести к обратному эффекту».Когда обращаться за помощью к медикам. Арсланова обратила внимание, что если температура тела повышается слишком сильно или на фоне лихорадки у человека возникают другие симптомы резкого ухудшения самочувствия, к нему нужно вызывать врача.«При температуре выше 39 градусов или при наличии таких симптомов как затрудненное дыхание или сильная боль, необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», - резюмировала эксперт.

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