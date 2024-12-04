Опасная красота: каковы шансы заболеть ботулизмом после уколов ботокса — отвечает врач
В мае 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило об участившихся случаях ботулизма среди клиентов салонов красоты.
«Симптомы включали в себя нечеткость или двоение в глазах, затрудненное глотание, сухость во рту, запор, недержание, одышку, слабость и трудности с поднятием головы», — рассказали в управлении.
Как оказалось, причиной стали уколы поддельными версиями ботокса, которые обнаружили во многих штатах.
А не так давно ботулизмом заразилась жительница Махачкалы. Женщина сходила на процедуру к косметологу, которая принимала в помещении одного из местных торговых центров. И через несколько дней у клиентки начала кружиться голова, зрение затуманилось, появилась слабость в руках и ногах, опущение век. Дышать и глотать стало очень сложно.
«Установлено, что инъекции ботулотоксина провели незарегистрированным препаратом Refinex. В связи с ухудшением состояния здоровья больная была госпитализирована в инфекционное отделение», — сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.
Несмотря на это, уколы ботокса по-прежнему остаются одной из самых востребованных процедур. Так стоит ли бояться ботулинотерапии и какова вероятность, что она может привести к ботулизму?
«Терапевтический ботулотоксин получают в лаборатории непосредственно из бактерий Clostridium botulinum. Его очищают, разливают по флаконам и подвергают лиофилизации — особой разновидности сушки, когда препарат замораживают, а затем сильно снижают давление, в результате чего вода сразу превращается в пар. Далее в виде порошка токсин упаковывают и отправляют в клиники», — описывает процесс получения ботулотоксина врач Анна Лебедева.
По словам эксперта, ботулинический токсин и сам по себе может вызвать ботулизмоподобные явления, включая утомляемость, головную боль, размытость зрения, двоение в глазах, головокружение, птоз, дисфагию (проблемы с глотанием), одышку, слабость шейных мышц, генерализованную мышечную слабость и отек языка.
«Смертельных случаев ятрогенного ботулизма (ботулизмо-подобный синдром, вызванный инъекциями ботокса. — Прим. ред.) в мире пока не зафиксировано, — говорит „Доктору Питеру“ Анна Лебедева. — Все пациенты, пострадавшие от ботулинического токсина в ходе косметологической процедуры, либо поправились самостоятельно, либо были госпитализированы и получили лечение антиботулинической сывороткой.
Как правило, столь серьезные осложнения могут возникнуть, если пациентам вводят большую дозу ботулотоксина — от 100 единиц стоединичного токсина до 700 единиц препарата «Диспорт». В ряде случаев, как, например, в Махачкале, использовались незарегистрированные препараты, которые могут проходить плохую очистку и даже содержать споры бактерий.
Но бывает, что головная боль после укола ботокса не связана с ботулизмом. Из-за расслабления мышц лба или жевательных мышц может возникнуть компенсаторный спазм затылочной или височной мышцы.
То же самое случается и с мышцами шеи — они могут ослабнуть из-за некорректного введения препарата в грудино-ключично-сосцевидую мышцу вместо мышцы платизмы (подкожной мышцы шеи. — Прим. ред.)».
Однако, по словам эксперта, ятрогенный ботулизм — это крайне редкое осложнение.
«Чтобы его избежать, нужно выбирать опытных врачей, которые используют разрешенные препараты, а также не увлекаться большими дозировками», — подчеркивает Анна Лебедева.
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