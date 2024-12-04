Чем больше живот, тем меньше мозг

Исследования показали, что мужчины могут потерять память на десятилетие раньше женщин, если они страдают ожирением.

Деменция поражает миллионы людей по всему миру, постепенно лишая их памяти и независимости. Чаще всего ей подвержены люди старше 75 лет.

Однако группа учёных из Имперского колледжа Лондона обнаружила, что ожирение может привести к тому, что у мужчин на несколько лет раньше начнет развиваться расстройство памяти. Исследователи изучили 34 000 взрослых в возрасте от 45 до 82 лет с ожирением, высоким кровяным давлением и диабетом 2 типа — все это факторы риска развития деменции.

Они обнаружили, что у мужчин с избыточным весом объём мозга и его функции начинают снижаться в возрасте от 55 до 74 лет, в то время как женщины с избыточным весом наиболее подвержены заболеванию в возрасте от 65 до 74 лет — на десятилетие позже, чем мужчины.

Взрослые с сердечными заболеваниями или ожирением более склонны к развитию деменции. Исследователи говорят, что это связано с тем, что всё это может вызывать воспаление и плохое кровоснабжение мозга, а также приводить к снижению когнитивных способностей.

Новое исследование впервые продемонстрировало, как плохое состояние сердечно-сосудистой системы влияет на мозг людей разного пола в разном возрасте. Учёные выявили, что более высокое количество жира на животе связано с меньшим объемом мозга, что является следствием потери мозговых клеток и связей между клетками.

Исследования показывают, что у людей с деменцией в целом объём мозга меньше. Однако соотношение жира на животе и меньшего объёма мозга было сильнее выражено у мужчин, чем у женщин.

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