Сколько чашек чая надо пить каждый день, чтобы снизить холестерин и сахар в крови

Ученые смогли ответить и на этот вопрос. Оказывается, определенный сорт чая особенно полезен для сердечно-сосудистой системы, а также помогает бороться с высоким уровнем глюкозы.Об опасности холестерина уже давно известно: он оседает на сосудах, образуя бляшки, которые мешают нормальному кровотоку. Все это провоцирует различные патологии сосудов, а также может привести к инсульту или инфаркту. Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина в крови, необходимо следить за питанием, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Еще один верный способ — это пить зеленый чай, говорят ученые из Китая.Эксперты провели исследование, в котором принял участие 3321 человек. Часть испытуемых ежедневно пила зеленый чай, другие же отказались от этого напитка. Ученые анализировали показатели здоровья участников, особое внимание уделяя уровню липидов (жиров) в крови.В результате исследователи пришли к выводу: у людей, которые регулярно пили зеленый чай, существенно снизился уровень «плохого» холестерина в крови. Однако напиток никак не повлиял на уровень липопротеинов высокой плотности. Это тот самый «хороший» холестерин, который как раз полезен для здоровья.По словам профессора из Гарварда Терезы Фуг, зеленый чай обладает еще массой полезных свойств:защищает клетки от свободных радикалов,продлевает молодость,бережет зубы от кариеса,спасает от обезвоживания,благоприятно влияет на печень и другие органы.Если вы хотите защитить свое сердце и сосуды, то необходимо выпивать три чашки чая в сутки, говорит профессор. Именно такая порция напитка способна оказать благоприятное воздействие на организм. Вы не только защитите себя от высокого холестерина и сахара в крови, но еще поможете коже и другим органам.Помните: зеленый чай, как и любой другой полезный продукт, не способен на 100% защитить от рисков. Необходимо также отказаться от вредных привычек, есть как можно меньше соленого и жирного, много гулять и полноценно высыпаться.Что будет, если каждый день пить зеленый чайОдно из преимуществ — улучшение когнитивных способностей. Если вы ищете способы сохранить остроту ума, то подумайте о добавлении зеленого чая в свой рацион. В одном клиническом исследовании, опубликованном в Journal of Medicinal Food, участники, принимавшие ежедневную добавку с экстрактом зеленого чая и L-теанином, заявили об улучшении когнитивных функций: память перестала подводить, внимание реже рассеивалось, а взгляд на мир стал позитивнее.

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