Диетолог Соломатина рассказала о пользе ананаса для иммунитета пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, чем полезно употребление ананаса в пожилом возрасте.Диетолог Соломатина рассказала, что ананас является источником большого количества полезных в пожилом возрасте нутриентов. В частности, ананас содействует укреплению иммунитета пожилых людей, содержа много витамина C, который нужен им для работы иммунной системы, а также для процессов усвоения железа и синтеза коллагена, укрепления сосудов, хрящей и связок.Кроме того ананас обеспечивает организм калием и магнием, в связи с чем оказывает слабое мочегонное действие, способствуя снижению давления. Его пищевые волокна, в свою очередь, стимулируют кишечную активность. Соломатина подчеркнула, что хорошая работа кишечника позитивно влияет на деятельность иммунной и нервной системы, позволяет снизить уровень воспаления.В свою очередь, такой компонент ананаса как бромелайн стимулирует пищеварение, помогает расщеплять белковые продукты.Диетолог подчеркнула, что лучше есть свежий, а не консервированный продукт, в котором содержится много добавленного сахара.«Пожилым можно съесть по одному ломтику в день. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, воспаления, конечно, лучше его не употреблять. Ананас очень сладкий, это обязательно нужно учитывать страдающим лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом», - поделилась Соломатина

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