Эксперт Горелов: подъем заболеваемости гриппом в РФ возможен с середины декабря
"Ключевой для эпидсезона является 51-я неделя, именно с нее начинается рост заболеваемости [гриппом и ОРВИ], который и определяет эпидсезон. Кроме того, на эпидситуацию влияет и то, как проходит вакцинация от гриппа. В прошлом году начался подъем заболеваемости гриппом, и в нынешнем он может продолжиться", - сказал он.
Горелов уточнил, что исходя из данных по заболеваемости за последние недели, отмечается небольшой рост, однако он не критичен и находится в рамках многолетних значений.
"Во всяком случае, заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень", - отметил он.
По его словам, к текущему моменту привиты 79,8 млн человек, что приближает значение к показателю, который ежегодно регламентируется главным государственным санитарным врачом.
"Так что в этом году темпы вакцинации вселяют оптимизм. Это, безусловно, отразится на заболеваемости. Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа защищает от тяжелого течения ковида", - заключил Горелов.
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