AJCN: продукты промышленного производства ускоряют биологическое старение организма

Частое употребление продуктов промышленного производства влияет на процессы биологического старения организма.Журнал опубликовал отчет об исследовании ученых из Неврологического института Средиземноморья, изучавших влияние еды на скорость старения у разных людей. Всего в их проекте приняли участие порядка 22 тысяч взрослых человек.Научные специалисты проанализировали рацион испытуемых и пришли к выводу, что продукты промышленного производства (они же ультра-обработанные продукты) могут при постоянном употреблении ускорять биологическое старение организма.«Участники, которые питались с преобладанием фабричных продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, оказались в среднем на четыре месяца старше по биологическому возрасту, чем по хронологическому», - цитирует ученых AJCN.Эксперты отметили, что еда промышленного производства отличается высоким содержанием рафинированных ингредиентов, искусственных добавок эмульгаторов и ароматизаторов. Отчасти подверженность организма ускоренному старению может объясняться их воздействием. Кроме того, фабричные продукты часто содержат акриламид, образуемый при их термической обработке. Считается, что попадание акриламида в организм провоцирует окислительный стресс и воспаление, которые тоже могут интенсифицировать его старение.Примечательно, что у людей, которые употреблял наименьшее количество обработанных продуктов биологический возраст в среднем оказался на два месяца меньше хронологического.

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