Витамин D: новые рекомендации, которые стоит знать каждому
Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и общего состояния организма. Хотя некоторые исследования предполагают, что повышенные уровни витамина D могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, аутоиммунных расстройств и респираторных инфекций, текущие данные недостаточны для однозначных выводов.
Поскольку природных источников витамина D немного, многим людям рекомендуется принимать добавки для удовлетворения суточной потребности. Однако регулярное тестирование уровня витамина D у здоровых людей не рекомендуется, если нет специфических показаний.
Эти обновлённые рекомендации основаны на тщательном анализе многочисленных исследований и направлены на оптимизацию потребления витамина D для различных групп населения.
*Эндокринное общество (The Endocrine Society) — это международная профессиональная организация, объединяющая специалистов в области эндокринологии (область медицины, изучающая гормоны, их влияния на организм и связанных с ними заболеваний, таких как диабет, остеопороз, нарушения работы щитовидной железы, гипофиза и других эндокринных органов).
Эндокринное общество активно способствует развитию науки и медицины, предоставляя врачам и исследователям актуальную информацию и поддержку в их профессиональной деятельности.
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