В России не хватает врачей-генетиков - эксперт
«Несмотря на то, что у нас есть возможность проведения телемедицинских консультаций, эти потребности все равно не закрыты», - отметила Минайчева.
Подготовка специалистов в области медицинской генетики имеет ключевое значение, подчеркнула она. И когда в прошлом году в российских регионах начали проводить расширенный неонатальный скрининг, то столкнулись с нехваткой специалистов-генетиков, заключила специалист..
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