О какой болезни может говорить осиплость голоса, объяснила врач-онколог

Злокачественные опухоли полости рта и ротоглотки встречаются сравнительно редко — менее 10 случаев на 100 тысяч человек ежегодно. Врач-онколог из медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова в интервью изданию «Известия» 4 декабря рассказала о возможных причинах их развития и основных симптомах.Среди факторов, способствующих возникновению рака ротовой полости, Исакова отметила употребление табачных изделий в любой форме, включая жевательный табак и сигареты, злоупотребление крепким алкоголем, а также инфицирование вирусом папилломы человека (особенно типами 16 и 18). Она пояснила, что опухоли могут проявляться как изъязвления или разрастания на слизистой, отличающиеся стремительным ростом и распространением на соседние ткани. Это делает их более агрессивными по сравнению с доброкачественными образованиями.Для ранних стадий заболевания характерны признаки, которые пациенты могут легко принять за безобидные состояния. Например, предраковые изменения выглядят как красные или белые пятна на слизистой оболочке, которые со временем могут перерасти в опухоль. Среди других симптомов специалист выделила ощущение инородного тела в горле, трудности при глотании или разговоре, расшатывание зубов, ограничение подвижности языка и изменения голоса, такие как осиплость.«Стоматиты и другие воспаления слизистой нередко вызывают болезненные дефекты, но их небольшие размеры и способность заживать в течение недели позволяют отличить их от раковых процессов», — уточнила врач.В качестве профилактических мер Исакова советует отказаться от курения и алкоголя, а также сделать прививку от вируса папилломы человека. Она подчеркнула, что своевременное обращение к врачу при любых подозрительных изменениях в полости рта значительно повышает шансы на благоприятный исход. Диагностика включает биопсию, ультразвуковое исследование, а также МРТ или КТ для оценки состояния мягких тканей головы и шеи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки