От воспалений до рака: о каких болезнях может говорить неприятный запах от ног

Неприятный запах от ног — распространенная проблема. Он вызывает не только дискомфорт, но может быть и сигналом о проблемах со здоровьем.Почему ноги начинают пахнутьГипергидроз стоп — это частая проблема, от которой страдают и мужчины, и женщины. Он появляется по разным причинам, но самая распространенная — это грибок стопы, рассказала специалист.Эксперт также отметила, что часто потливость и неприятный запах у ног появляются на фоне стресса при выбросе адреналина.— Стопы — это один из элементов терморегуляции, которые выделяют воду. Ароматические компоненты при стрессе, как в живой природе, имеют отпугивающий, неприятный запах. А если при этом человек употребляет регулярно в пищу чеснок, приправы, жирное, сладкое, фастфуд, то запах становится еще сильнее. Система детоксикации в том числе направлена на то, чтобы устранить эти вредные элементы из организма, а кожа является самым крупным элементом детоксицирующей системы. Именно стопы имеют очень большое количество потовых желез, — рассказала она.Специалист подчеркнула, что неприятный запах от ног становится более выраженным при:менструации;менопаузе;онкологии.— При онкологических заболеваниях и воспалениях в организме сильный запах появляется не только от ног, но и от подмышечных впадин. Например, человек сильнее потеет и избавляется от элементов, которые не нужны организму при простудах и интоксикациях, — сообщила Кузнецова.Она также добавила, что у каждого человека на гормональном уровне свой запах тела. Ноги почти постоянно находятся в закрытой обуви, поэтому, когда человек снимает ботинки или туфли, запах бьет в нос из-за своего скопления.— На самом деле этот неприятный запах пота может исходить не только от стоп, но и от всего тела, если у человека есть проблемы со здоровьем. Например, многие пожилые люди имеют большое количество разных проблем со здоровьем, поэтому от них может неприятно, «старчески» пахнуть. У стариков гормоны уже ушли из организма, который накопил за долгие годы жизни различные элементы, и запах появляется при избавлении от них, — считает собеседница «ВМ».Как избавиться от неприятного запахаЭндокринолог объяснила, что если запах ног связан с грибками, то существует множество спреев, мазей и таблеток-антимикотиков, которые помогают избавиться от этой неприятной проблемы.— Также важно сменить обувь, часто менять носки и тщательно их стирать. Необходимо почаще соблюдать методы личной гигиены, — сказала она.Однако самым действенным способом борьбы с неприятным запахом ног является процедура с ботулотоксином.— Если ноги очень сильно потеют, постоянно мокрые, сильно пахнут, то можно ввести ботулотоксин. Этот токсин используют в малых дозах для блокировки передачи нервных импульсов к мышцам, что приводит к временной парализации или расслаблению мышц. При гипергидрозе ботулотоксин инъецируют в области, которые поражены чрезмерным потоотделением, — говорит Кузнецова.Эффект инъекций ботулотоксина обычно начинается через несколько дней и достигает максимума через две недели. Действие препарата может сохраняться от 6 до 12 месяцев, после чего потребуется повторная процедура для поддержания желаемого результата. Это делает ботулотоксин удобным вариантом для лечения гипергидроза, потому что человек может не беспокоиться о чрезмерном потоотделении в течение длительного времени, заключила врач.

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