Почему вредно есть вечером

Ужин отдай врагу: врачи уже давно советуют людям, пытающимся похудеть, прекращать есть после захода солнца, делая обед самым плотным приёмом пищи за день.Теперь исследователи из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета могут указать на ещё одно важное преимущество этого совета для обмена веществ. В исследовании у тех, кто ел больше после 5 часов вечера, был зафиксирован более высокий уровень глюкозы в крови.Как оказалось, употребление от 45 процентов суточной калорийности после 17:00 снижает способность организма регулировать уровень сахара в крови. Поздний приём пищи может значительно увеличить риск развития диабета. Эти выводы могут придать научное обоснование диете с прерывистым голоданием, которая исключает поздний приём пищи вечером.Между тем, уже было доказано, что прерывистое голодание значительно улучшает способность организма эффективно использовать глюкозу из пищи и инсулин для регулирования уровня сахара в крови, отчасти потому, что оно побуждает людей заканчивать прием пищи относительно рано, около 5 часов вечера. Ограничивая период приёма пищи и увеличивая время без еды, организм может эффективнее перерабатывать глюкозу.Исследователи добавили, что пища, которую обычно едят поздно вечером, более калорийна и часто подвергается обработке, «что может объяснить, почему поздний приём пищи связан с большей массой тела и жировой массой».Один из соавторов исследования, доктор Диана Диас Риццоло, сказала: «Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге, координируемыми с часами дня и ночи».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки