Врач Мясников: многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы
Известный российский медик рассказал, что проблемы с щитовидкой являются широко распространенными среди взрослых россиян.
«Нарушения функции щитовидной железы есть у каждого четвертого человека, а узлы встречаются почти у каждого второго», - пояснил Александр Мясников.
Врач добавил, что щитовидная железа отвечает за контроль многочисленных функций организма, от производства энергии до способности зачать ребенка. Поэтому симптомы, свидетельствующие о сбоях в ее работе, отличаются разнообразием.
Что может указывать на нездоровую щитовидную железу:
Колебания веса: его неожиданное увеличение или снижение;
Нарушения сна: плохое засыпание, бессонница, избыточная сонливость;
Изменения чувствительности к теплу и холоду: повышенная зябкость или ощущение жара;
Аномальный аппетит: чересчур высокий или отсутствующий;
Изменения внешности: выпадение волос, сухость кожи, ломке ногти.
Колебания тонуса: постоянная усталость, вялость, слабость или избыточная энергичность;
Колебания настроения: депрессивность, плаксивость или повышенная раздражительность.
Изменения ритма сердца: аритмия.
Все эти симптомы являются основанием для проверки состояния щитовидной железы, констатировал медик.
Врач Мясников обратил внимание, что многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы.
«Многие проверяют здоровье щитовидки неправильно — сразу идут на УЗИ, хотя оно бессмысленно для оценки функции железы. Ультразвук видит лишь ее объем и наличие узлов, которые, например, есть у 45% женщин. И дальше вы уже ни о чем не думаете, переживаете, что будет рак», - поделился мнением доктор.
Александр Мясников посоветовал для проверки щитовидки сдавать только один анализ — на ТТГ — тиреотропный гормон. Дальнейшие действия будут зависеть от его показаний. Выяснять показания Т3 и Т4 необходимости нет, добавил эксперт.
«Не тратте деньги на Т3 и Т4. Вам всю важную информацию даст ТТГ», - подчеркнул доктор Мясников.
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