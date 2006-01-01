Невролог с болезнью Альцгеймера рассказал, как он замедляет развитие слабоумия

Врач с 25-летним опытом работы знает: полностью вылечить это заболевание пока невозможно. Но есть способы максимально замедлить прогрессирование симптомов.К сожалению, от нейродегенеративных болезней на все сто процентов не может быть застрахован никто. Да, здоровый образ жизни помогает снизить риски, но абсолютных гарантий все равно не дает.72-летний невролог на пенсии Дэниел Гиббс не понаслышке знает, что такое деменция: 25 лет он ухаживал за пациентами, среди которых было много людей с этим диагнозом. 11 лет назад у Дэниела тоже диагностировали болезнь Альцгеймера. Он написал книгу, в которой рассказал о принятии новой реальности и о том, как он старается замедлить течение недуга. Ее отрывки публикует издание Daily Mail.Не думал, что его это коснетсяСейчас Гиббс понимает: первые признаки болезни появились у него еще в 2006 году. Тогда мужчине было 55 лет, и в какой-то момент он заметил: его обоняние стало заметно хуже. Однако поначалу Дэниел счел этот признак за симптом старения. Но уже через 5 лет мужчина не мог чувствовать вообще никакие запахи.Это не сильно его беспокоило. Однако в 2012 году супруга врача Лоис решила провести генеалогические исследования. В итоге оказалось, что у Гиббса есть две копии аллеля APOE-4.Это вариант гена APOE, который ученые считают наиболее значимым генетическим фактором риска болезни Альцгеймера: наличие одной копии увеличивает риск примерно в три раза, двух копий — примерно в 12 раз.До этого момента Гиббс никогда не задумывался о том, что деменция сможет стать для него актуальной проблемой. Оба его родителя умерли в среднем возрасте от рака. Однако уже потом мужчина осознал: случаи старческого слабоумия были в его семье и раньше.Новость о диагнозе стала для Дэниела громом среди ясного неба. Ему был 61 год, он вел активную жизнь, преподавал неврологию студентам и врачам, продолжал помогать пациентам — и даже подумать не мог, что сам столкнется с нейродегенеративным заболеванием.Гиббс решил проверить свои когнитивные навыки и попросил помощь у друга, специалиста по деменции. Все было в целом в порядке, однако с вербальной памятью, то есть способностью вспомнить слова, наметились небольшие проблемы. Это уже было признаком, что в части мозга, отвечающей за язык, появились повреждения.Битва с неизлечимой болезньюДэниел знает, что Альцгеймер пока не могут вылечить полностью. Однако ему также известно: первые изменения в мозге появляются за 20 лет до появления первых когнитивных проблем. И это время можно использовать с пользой для замедления болезни.После того как Гиббс узнал о диагнозе, он погрузился в литературу, чтобы добыть всю доступную информацию. Он выяснил: существуют доказательства, что регулярные аэробные упражнения могут замедлить прогрессирование заболевания на целых 50%.Кроме того, мужчина скорректировал и свой рацион. Он стал придерживаться средиземноморской диеты или ее варианта под названием DASH, что расшифровывается как «Dietary Approaches to Stop Hypertension» — «диетические подходы к остановке (развития) гипертонии». Врачи доказали ее эффективность и для замедления Альцгеймера. Этот рацион предписывает делать упор на овощи, фрукты и ягоды и ограничить потребление молочных продуктов. Подробнее о правилах этой диеты можно прочитать ЗДЕСЬ.Также Дэниел старается сохранять интеллектуальную и социальную активность, спать не меньше 7 часов в сутки и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых недугов: высокое давление, уровень холестерина, ожирение и курение.

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