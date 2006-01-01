Невролог с болезнью Альцгеймера рассказал, как он замедляет развитие слабоумия
К сожалению, от нейродегенеративных болезней на все сто процентов не может быть застрахован никто. Да, здоровый образ жизни помогает снизить риски, но абсолютных гарантий все равно не дает.
72-летний невролог на пенсии Дэниел Гиббс не понаслышке знает, что такое деменция: 25 лет он ухаживал за пациентами, среди которых было много людей с этим диагнозом. 11 лет назад у Дэниела тоже диагностировали болезнь Альцгеймера. Он написал книгу, в которой рассказал о принятии новой реальности и о том, как он старается замедлить течение недуга. Ее отрывки публикует издание Daily Mail.
Не думал, что его это коснется
Сейчас Гиббс понимает: первые признаки болезни появились у него еще в 2006 году. Тогда мужчине было 55 лет, и в какой-то момент он заметил: его обоняние стало заметно хуже. Однако поначалу Дэниел счел этот признак за симптом старения. Но уже через 5 лет мужчина не мог чувствовать вообще никакие запахи.
Это не сильно его беспокоило. Однако в 2012 году супруга врача Лоис решила провести генеалогические исследования. В итоге оказалось, что у Гиббса есть две копии аллеля APOE-4.
Это вариант гена APOE, который ученые считают наиболее значимым генетическим фактором риска болезни Альцгеймера: наличие одной копии увеличивает риск примерно в три раза, двух копий — примерно в 12 раз.
До этого момента Гиббс никогда не задумывался о том, что деменция сможет стать для него актуальной проблемой. Оба его родителя умерли в среднем возрасте от рака. Однако уже потом мужчина осознал: случаи старческого слабоумия были в его семье и раньше.
Новость о диагнозе стала для Дэниела громом среди ясного неба. Ему был 61 год, он вел активную жизнь, преподавал неврологию студентам и врачам, продолжал помогать пациентам — и даже подумать не мог, что сам столкнется с нейродегенеративным заболеванием.
Гиббс решил проверить свои когнитивные навыки и попросил помощь у друга, специалиста по деменции. Все было в целом в порядке, однако с вербальной памятью, то есть способностью вспомнить слова, наметились небольшие проблемы. Это уже было признаком, что в части мозга, отвечающей за язык, появились повреждения.
Битва с неизлечимой болезнью
Дэниел знает, что Альцгеймер пока не могут вылечить полностью. Однако ему также известно: первые изменения в мозге появляются за 20 лет до появления первых когнитивных проблем. И это время можно использовать с пользой для замедления болезни.
После того как Гиббс узнал о диагнозе, он погрузился в литературу, чтобы добыть всю доступную информацию. Он выяснил: существуют доказательства, что регулярные аэробные упражнения могут замедлить прогрессирование заболевания на целых 50%.
Кроме того, мужчина скорректировал и свой рацион. Он стал придерживаться средиземноморской диеты или ее варианта под названием DASH, что расшифровывается как «Dietary Approaches to Stop Hypertension» — «диетические подходы к остановке (развития) гипертонии». Врачи доказали ее эффективность и для замедления Альцгеймера. Этот рацион предписывает делать упор на овощи, фрукты и ягоды и ограничить потребление молочных продуктов. Подробнее о правилах этой диеты можно прочитать ЗДЕСЬ.
Также Дэниел старается сохранять интеллектуальную и социальную активность, спать не меньше 7 часов в сутки и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых недугов: высокое давление, уровень холестерина, ожирение и курение.
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