Стоматолог Жидких предупредила о возможном развитии контактного кариеса

Стоматолог Ольга Жидких заметила, что в межзубных промежутках может возникать контактный кариес.Существует особый вид кариеса, который развивается на стыке двух поверхностей соседних зубов. Чистка обычной зубной щеткой часто бывает не способна полостью освободить от бактерий такие межзубные промежутки, и со временем там возникает накопление налета. Это ведет к развитию контактного кариеса, рассказала стоматолог ЖидкихДля эффективной борьбы с этой разновидностью кариеса необходимо применять специальные средства гигиены для межзубных промежутков, подчеркнула она. Ольга Жидких посоветовала пользоваться зубной нитью, ершиками, ирригаторами.Кроме того, следует регулярно осуществлять профессиональную чистку зубов – не реже раза в полгода. Стоматолог обратила внимание, что профессиональная чистка помогает удалять налет и зубной камень, которые не удаляются средствами домашней гигиене, – благодаря чему существенно снижается риск развития кариеса.До этого стоматолог Юлия Беговаткина объясняла, что появлению кариеса способствует образование налета на зубах. Остатки пищи, микробы — все это накапливается на поверхности зубов, и хотя в основной массе смывается слюной или убирается зубной щеткой, в труднодоступных местах такой налет может задерживаться. Если налет вовремя не вычищать, он твердеет, прилипает к зубу, становится крепче, и на его месте может образоваться зубная бляшка. Она нередко ведет к развитию кариеса.

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