Врач Поздняков объяснил, почему заболеть ОРВИ теплой зимой намного легче, чем в морозы

Врачи прогнозируют рост заболеваемости респираторными инфекциями в ближайшее время, причем больше, чем это происходит традиционно из года в год. А все потому, что нет морозов.Обычно заболеваемость ОРВИ и гриппом и так всегда растет в ноябре–декабре. Это понятно: начинаются массовые мероприятия, подготовка к Новому году, корпоративы. Однако в этом году, по мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, рост обещает быть выше обычного — все из-за теплой зимы.Вирусы любят погоду в районе нуляАндрей Поздняков подтверждает: в холодные зимы, когда температура за окном опускается ниже -20 градусов, заболеваемость респираторными инфекциями действительно ниже.«Сами вирусы не все устойчивы к низким температурам, и часть из них на морозе инактивируется быстрее. Для вирусов самая оптимальная температура, при которой они сохраняются, — от -10 до +10 градусов. При такой температуре они сохраняются во внешней среде на разных поверхностях — соответственно, возможность инфицироваться ими контактным путем выше», — объясняет специалист.По словам эксперта, есть и другие причины, почему подхватить простуду в теплую зиму проще, чем в холодную.Из-за влажности воздуха выше передача инфекции воздушно-капельным путем. При температуре -15 градусов и ниже воздух становится суше, поэтому не возникает аэрозолей, и передача воздушно-капельным путем снижается в силу сухости воздуха.Люди более активны в передвижении. В холода же многие предпочитают сидеть дома, поэтому общественные места становятся не столь многолюдными.Чаще случается перегрев в теплой одежде и последующее переохлаждение, когда людям становится жарко и они раскрываются. Перепад температуры может вызвать активацию условно-патогенной флоры, которая постоянно живет в ротоглотке, и, как следствие, обострение хронических заболеваний либо острую респираторную инфекцию. Если туда же попали в данный момент вирусы, им становится проще жить.Коронавирус и грипп сами по себеНо на заболеваемости коронавирусной инфекцией теплая зима вряд ли скажется, считает эксперт.«Думаю, что в заболеваемости ковидом температура не сыграет свою роль, так как это тот вирус, который хорошо переносит достаточно широкий диапазон температур. Соответственно, здесь все будет зависеть от иммунной прослойки людей. По данным Роспотребнадзора, сейчас идет небольшой подъем заболеваемости, но цифры для огромного населения России совсем незначительные», — комментирует Андрей Поздняков.То же самое можно сказать и про грипп. По словам инфекциониста, вирус гриппа достаточно неплохо передается в любые температуры.«Если вакцину подберут правильно к виду гриппа, то иммунная прослойка будет высока и заболеваемость гриппом от температуры принципиально зависеть не будет», — добавляет врач.

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