Как распознать и лечить патологии щитовидной железы

Щитовидная железа является важным органом эндокринной системы. Она расположена на передней поверхности шеи. Отвечает за выработку гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), регулирующих ряд процессов в организме. В частности, гормоны помогают функционалу сердца, регулируют обмен веществ, рост и развитие, а также влияют на эмоциональное состояние и иммунитет.Проблемы с щитовидкой достаточно распространены, причём, среди людей любого возраста и пола, но чаще всего они выявляются у женщин. Статистика говорит, что заболевание выявляется у каждого 20-го человека, оно может быть временными или хроническими. Сбои в работе органа подразделяют на два основных типа: гипертиреоз связан с избытком выработки гормонов, а гипотиреоз вызван их дефицитом.При гипертиреозе организм использует энергию быстрее, чем требуется. Что сопровождается ростом артериального давления, учащённым пульсом, понижением веса и повышенной потливостью. Также в списке симптомов раздражительность, нарушение сна и тремор, ощущение комка в горле и трудностей с глотанием.Гипотиреоз базируется на недостатке гормонов. Проявляется слабостью, сонливостью, апатией, отёчностью и набором веса. Могут также быть запоры, сухость кожи, выпадение волос и уменьшение либидо.Самой частой причиной нарушений являются аутоиммунные заболевания, когда иммунная система атакует по ошибке клетки собственной железы. Проблемы могут вызываться генетической предрасположенностью, нехваткой йода, экологическими факторами, хроническим стрессом или побочками лекарств.Диагностировать патологию может лишь врач-эндокринолог, назначив анализы крови на гормоны, ультразвуковое исследование или тонкоигольную биопсию для выявления характера узловых образований. Если есть подозрение на онкологию, применяют сцинтиграфию.Лечение состоит в восстановлении йодного баланса, применяется и гормонозамещающая терапия, прием антитиреоидных средств, радиоактивного йода или производится хирургическое вмешательство.

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