Тахикардия и проблемы с ЖКТ: врач рассказала о проявлениях тревожного расстройства

Врач Шаповалова отметила, что тревога может быть очень сильной и снижать качество жизни человека – в этом случае необходимо ее лечение.Врач Шаповалова рассказала о проявлениях и причинах тревожного расстройства.«Тревога – это состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность», - пояснила специалист.По словам невролога, тревожное расстройство (как и депрессия) возникает вследствие повышенной активности отдельных областей мозга, ответственных за обработку эмоций, а также под влиянием генетической предрасположенности, стресса, нарушенной выработки веществ-нейромедиаторов, которые обеспечивают человеку психологическую устойчивость и позитивные эмоции (например, серотонина или дофамина).«Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство», - добавила врач.Невролог подчеркнула, что патологическая тревога может проявляться у человека любого возраста.Симптомы тревожного расстройства. Говоря о проявлениях тревожного расстройства, специалист отметила, что данной проблеме свойственна психосоматика, то есть, возникновение симптомов, напоминающих соматические заболевания.В частности, отмечаются следующие признаки:Тахикардия;Потливость;Слабость;Боли в разных частях тела;Проблемы с ЖКТ (например, боли в животе);Кашель, ощущение кома в горле;Тошнота;Головокружение;Скачки артериального давления.При этом данные симптомы не могут объясняться органическими причинами – многочисленные обследования не выявляют никаких физических патологий.Шаповалова заявила, что тревожные и депрессивные расстройства необходимо лечить. Для этого нужно посещать специалистов и принимать определенные препараты. Схема их приема разрабатывается врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента.

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