Тахикардия и проблемы с ЖКТ: врач рассказала о проявлениях тревожного расстройства
Врач Шаповалова рассказала о проявлениях и причинах тревожного расстройства.
«Тревога – это состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность», - пояснила специалист.
По словам невролога, тревожное расстройство (как и депрессия) возникает вследствие повышенной активности отдельных областей мозга, ответственных за обработку эмоций, а также под влиянием генетической предрасположенности, стресса, нарушенной выработки веществ-нейромедиаторов, которые обеспечивают человеку психологическую устойчивость и позитивные эмоции (например, серотонина или дофамина).
«Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство», - добавила врач.
Невролог подчеркнула, что патологическая тревога может проявляться у человека любого возраста.
Симптомы тревожного расстройства. Говоря о проявлениях тревожного расстройства, специалист отметила, что данной проблеме свойственна психосоматика, то есть, возникновение симптомов, напоминающих соматические заболевания.
В частности, отмечаются следующие признаки:
Тахикардия;
Потливость;
Слабость;
Боли в разных частях тела;
Проблемы с ЖКТ (например, боли в животе);
Кашель, ощущение кома в горле;
Тошнота;
Головокружение;
Скачки артериального давления.
При этом данные симптомы не могут объясняться органическими причинами – многочисленные обследования не выявляют никаких физических патологий.
Шаповалова заявила, что тревожные и депрессивные расстройства необходимо лечить. Для этого нужно посещать специалистов и принимать определенные препараты. Схема их приема разрабатывается врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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