Эксперты по питанию раскрыли риски низкоуглеводных диет для здоровья

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили влияние низкоуглеводной диеты на здоровье и выделили возможные негативные последствия такого подхода к питанию. Резкое ограничение углеводов в рационе может быть не только малоэффективным для похудения, но и провоцировать серьезные нарушения в работе организма.Снижение количества углеводов заставляет организм искать альтернативные источники энергии. В результате запускается процесс катаболизма, при котором тело начинает использовать кетоновые соединения, такие как ацетон. Это может привести к временной потере веса, но эффект часто оказывается непродолжительным: возвращение к привычному питанию быстро компенсирует потерянные килограммы.Доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская объяснила, что отказ от углеводов снижает уровень инсулина и нарушает функции щитовидной железы. У мужчин фиксируется снижение тестостерона, а у женщин ухудшается репродуктивная функция, что может выражаться в нарушениях менструального цикла, снижении плотности костной ткани, тревожных расстройствах и депрессии. Долговременное соблюдение низкоуглеводной диеты также ассоциируется с риском заболеваний печени.

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