Врач перечислил опасности аромаингаляторов

Аромаингаляторы, которые входят в моду среди детей и подростков, опасны для здоровья и могут вызвать рак, поделился врач-педиатр Павел Бережанский. По его словам, популярность таких устройств у школьников обусловлена их низкой ценой — до 500 рублей — и приятным вкусом.Врач отметил, что вдыхание паров из аромаингалятора может вызвать острую аллергическую реакцию, которая может привести к смерти, а также вызвать онкологические заболевания из-за огромного количества аромаэфирных масел и ароматических углеводородов в составе. Эти вещества попадают на слизистые, однако они чужды человеческому организму и влияют на состав иммунных клеток.Большое количество сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть у нас есть клетка, которая должна разделиться на две одинаковых, и так наша слизистая организма обновляется. Но в этом случае, когда поступает много сахара, много углеводов, клетка делится неправильно и может в этом месте, если поделилась неправильно, неправильный у нее ДНК, стать онкологической клеткой. Если таких клеток становится очень много, это, к сожалению, может в будущем привести к каким-то онкологическим, апластическим процессам, — подчеркнул врач.Он добавил, что школьники часто употребляют энергетики и вейпы вместе с аромаингаляторами, еще больше травмируя свою нервную систему. С такими устройствами необходимо бороться, потому что это отрава для детей, которые не осознают вреда, наносимого организму эфирными маслами и заменителями сахаров.Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы приступили к рассмотрению проектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь в законопроектах идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае и снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям.

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