Подъем тяжестей, гиперлордоз и другие причины опущения органов

Опущение органов малого таза — серьезная проблема, которая требует срочного решения. Мы поговорили с врачом-реабилитологом, фитнес-экспертом Лелей Савосиной, которая рассказала об основных причинах подобного состояния, а также порекомендовала способы решения проблемы опущения.В чем особенность опущения органов малого тазаНа фоне сформировавшейся слабости мышечно-связочного аппарата происходит смещение внутренних органов со своей анатомической оси. У женщин это провоцирует провисание, выпячивание или выпадение стенок влагалища, прямой кишки, мочевого пузыря или матки. В зависимости от того, в какую сторону произошло смещение органов, появляются характерные жалобы.По словам нашего эксперта, опущение органов малого таза встречается у 50% женщин в зрелом возрасте и 25% женщин в послеродовом периоде, так как в крови рожениц еще присутствует гормон окситоцин, влияющий на размягчение таза и родовых путей. Незначительный птоз диагностируется почти у каждой второй пациентки после беременности в результате разрывов, рассечения тканей и недостаточной подготовки к родам. Но лишь некоторые из них обращают на это внимание и занимаются профилактикой.Причины опущения органов малого тазаБеременность и роды. После родов состояние тазового дна и женских половых органов сильно меняется. Прохождение ребенка по половым путям приводит к растяжению мышц и связок. Медленно сокращающаяся матка продолжает деформировать интимные мышцы. Также нарушается осанка. У некоторых женщин эластичность соединительной ткани не приходит в норму, мышцы остаются без тонуса, поэтому развивается птоз. Ношение ребенка на руках со слабыми мышцами таза является дополнительной провокацией для опущения органов.Лишний вес. Особенно опасно висцеральное или абдоминальное ожирение, так как это приводит к увеличению внутрибрюшного давления. Для его снижения нервная система, контролируя работу внутренних органов, вынуждена рефлекторно уменьшить тонус мышц промежности. Чем больше вес, тем сильнее давление на органы малого таза и связочный аппарат.Протрузии и грыжи в поясничном отделе позвоночника. Заболевания позвоночника увеличивают давление не только на межпозвонковые диски, но и на нервные корешки, которые расположены рядом. В результате сдавливания корешков появляется боль или тяжесть в пояснице, нарушается иннервация мышц тазовой диафрагмы. Из-за расслабления мышц опущение внутренних органов прогрессирует быстрее.Гиперлордоз. Чрезмерный прогиб поясничного отдела позвоночника приводит к изменению положения таза, увеличивает его наклон вперед. Внутренние органы смещаются вниз, вызывая дополнительное ослабление связок и мышц.Сильные физические нагрузки, подъемы тяжестей, приседание с большим весом. В результате выполнения прыжков, приседаний с весом, повышается внутрибрюшное давление. Данные упражнения вызывают усиленный выдох, сгибание тазобедренных суставов, напряжение мышц живота. В результате внутренние органы буквально «выдавливаются» вниз, перерастягивая интимные мышцы.Недостаточное количество движения в течение дня. Постоянное положение согнутых конечностей со сдавленными органами повышает внутрибрюшное давление и нарушает кровоснабжение в области таза. Происходит ослабление мышц тазовой диафрагмы и провоцируется птоз.Симптомы, которые могут указывать на птозИзменения, связанные с опущением мочевого пузыря:затрудненное мочеиспускание,чувство неполного опорожнения мочевого пузыря,появление цистита,частое мочеиспускание.Изменения, связанные с выпадением прямой кишки:затрудненная дефекация,боль при дефекации,запоры,сильное натуживание.Изменения, связанные со смещением матки:тянущие боли внизу живота,дискомфорт во время секса с последующей потерей оргазма.Как предотвратить опущение органов и снизить его последствияПосле родов необходимо обязательно выполнять упражнения для укрепления мышц тазовой диафрагмы, ягодиц и мышц живота. Это поможет быстрее восстановить эластичность связок и родовые пути.В случае наличия лишнего веса, потребуется его постепенная грамотная коррекция.Также важно укреплять мышцы позвоночника для того, чтобы защитить себя от появления гиперлордоза, корректировать осанку для восстановления нормального анатомического положения таза.

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