Что лечит гвоздика?

Благодаря ценным пищеварительным и антимикробным свойствам такую пряность, как гвоздика, рекомендуется применять в терапевтических целях. Это источник дубильных веществ, флавоноидов, стеринов и других компонентов, которые улучшают здоровье. Кроме того, гвоздика устраняет кишечные газы, борется с инфекциями ротовой полости.Благодаря ценным пищеварительным и антимикробным возможностям такую пряность, как гвоздика, рекомендуется применять в терапевтических целях. Это источник дубильных веществ, флавоноидов, стеринов и других компонентов, которые улучшают здоровье. Кроме того, гвоздика устраняет кишечные газы, борется с инфекциями ротовой полости и не только.Применение гвоздики в медицине, кулинарии и не толькоПривычная нам «кулинарная» гвоздика представляет собой бутоны гвоздичного дерева. Это тропическое растение, класс миртовых.Родиной гвоздичного дерева считаются Индонезия и Малайские острова Сегодня растение культивируется в Индии, на Шри-Ланке, на Занзибаре и Пемба, в Танзании. Танзания - рекордсмен по производству гвоздики – 90% общего объема.ОсобенностиГвоздика необычайно жгучая на вкус. Жгучесть заключается в черешке, а притягательный запах – в шляпке. Пряность маслянистая на ощупь.Химический составГвоздика содержит:Ароматические масла (до 20%).Дубильные вещества (20%).Пищевые волокна (около 35%).Золу.Воду.Витамины комплекса В, РР, С, Е, К.Микроэлементы (магний (Mg), железо (Fe), медь (Cu), калий (K0, натрий (N)a, фосфор (P), кальций (Ca), селен (Se), марганец (Mn), цинк (Zn).Ценные свойстваГвоздика славится полезными качествами, которые связаны с присутствием в ее составе эфирного масла эвгенола. Это следующие свойства:антисептические;спазмоснимающие;антивирусные (уничтожает стафилококков, возбудителей дизентерии);обеззараживающие;мочегонные.МаслоДля изготовления гвоздичного масла берутся цветы, кора дерева.Масло из гвоздики можно приготовить дома. Необходимые составляющие – оливковое масло (100 мл), бутоны гвоздики (1 столовая ложка). Смесь отправить на огонь, убрать после закипания. Масло остудить перелить в заранее подготовленную емкость.Свойства масла гвоздики:Хорошее средство во период простуд. Ингаляции с указанным продуктом эффективны против кашля.При зубной боли: смочить маслом кусочек ваты и уложить на больной зуб.Масло гвоздики вводят в базовое массажное масло. Помогает при артрите, артрозе, снимет боль и воспаление.Ускоряет заживление ран, порезов. Приготовить масляную примочку на необходимую область кожи.Против акне.Применение в ароматерапии: снимает стресс и нервное напряжение.Является ингредиентом косметических бальзамов и кремов, парфюмированной воды.Применение гвоздикиВ кулинарииГвоздика широко применяется в кулинарии как ингредиент маринадов и солений. Ее вводят при консервировании огурцов и томатов. Пряность выступает компонентом в домашнем кетчупе.В кондитерских изделиях часто присутствует классическая комбинация гвоздики, кардамона и корицы. Пряностью ароматизируют выпечку, пудинги, пунши.Гвоздика хорошо комбинируется с черным перцем. Подобная смесь применяется в приготовлении мясных блюд, соусов.Что полезно знать! Гвоздичный аромат довольно интенсивный. По этой причине пряность добавлять в блюда следует без фанатизма. Иначе она перебьет вкус и запах самого блюда.В медицинеНормализует артериальное давление.Для оптимизации функций органов ЖКТ.Стоматология: антисептические свойства гвоздики применяются таким образом: если болит зуб, можно пожевать бутон.Нормализует менструальный цикл.Терапия простудных заболеваний: смешать щепотку молотых бутонов гвоздики и 1 ч. ложку меда. Употреблять дважды в день.При сухом кашле: разжевать гвоздичку с конфетой-леденцом (чтобы избежать чувства жжения).Противопаразитарное средство.Терапия болезней суставов (артриты, артрозы).Отвар из бутонов лечит глазные недуги. Также убирает отеки вокруг глаз.Гвоздичное масло облегчает состояние при астме.Рецепт средства для пищеваренияНеобходимо взять:5 сухих гвоздичных бутоновСтакан водыТехнология приготовления:Вскипятить водуКогда вода дойдет до степени кипения, ввести бутоныСнять с огня и настаивать 10 мин. Отфильтровать.Принимать дважды в день в продолжение трех дней.Рецепт средства от боли в горлеАнтимикробное действие, которым обладает гвоздика, используется для борьбы с микроорганизмами и связанной с ними боли в горле.Необходимо взять:Молотая гвоздика – 1 ч. ложкаРедька – 1 ст. ложкаМед – 1 ст. ложка медаТеплая вода – стаканТехнология приготовления:Соединить все ингредиенты и залить стаканом воды.Полоскать горло по 2-3 минуты несколько раз в день до улучшения состояния.Рецепт средства для печениГвоздика содержит эвгенол (химическое соединение, полезное для печени). Пряность лечит ожирение печени и последствия после окислительного стресса.Необходимо взять:5 высушенных гвоздичных бутонов1 стакан воды1 ст. ложка медаТехнология приготовления:Залить пряность стаканом кипяткаНакрыть и настаивать в продолжение 10 мин.Процедить и ввести медПринимать 1 раз в день две неделиЧто необходимо знать! Существуют противопоказания к употреблению гвоздики.При похуденииГвоздика содержит замечательный витаминно-минеральный комплекс, может вводиться в различные диеты. Пряность улучшает пищеварение.В бытуИнтенсивный аромат гвоздики отпугивает кровососущих насекомых. Аромалампа с применением гвоздики поможет избавиться от них.Негативное воздействиеПряность повышает кислотность желудка, в этой связи может вызывать изжогу.Повышает мышечный тонус - это крайне нежелательно для беременных.ПротивопоказанияДетям до 2 лет.Гипертония.Беременность.Хроническая усталость.Гастрит с повышенной кислотностью желудка.Печеночная недостаточность.Болезнь Крона.

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