Врач Кондрахин рассказал о заболеваниях с симптомом в виде постоянной сонливости

Ряд заболеваний сопровождаются чрезмерной сонливостью, предупредил россиян врач-терапевт Андрей Кондрахин.Врач Кондрахин рассказал о патологиях с симптомом в виде постоянной сонливости, об этом сообщила «Москва 24». Он отметил, что очень часто преувеличенное желание спать возникает на фоне синдрома хронической усталости – прежде всего, у людей, которые много работают и мало отдыхают, недостаточно спят, находятся в постоянном напряжении из-за работы.Еще одно нарушение с симптомом в виде избыточной сонливости – это апноэ. Кондрахин объяснил, что люди с апноэ громко храпят и неоднократно просыпаются в течение ночи, что делает их сон прерывистым и недостаточным для полноценного отдыха. Поэтому днем их начинает клонить в сон.Также к числу заболеваний с симптомом в виде постоянной сонливости относится гипотиреоз – длительный недостаток гормонов щитовидной железы, добавил специалист.«Щитовидная железа – орган, который дает нам энергию. Если гормонов не хватает и щитовидная железа плохо работает, никакой энергии нет. Поэтому и хочется спать», - рассказал терапевт.Кандидат медицинских наук обратил внимание, что постоянное тяготение ко сну в дневное время может быть, помимо прочего, указанием на железодефицитную анемию – в ее случае головной мозг испытывает нехватку кислорода, так как в крови недостает эритроцитов, его переносчиков.Кондрахин подчеркнул, что при появлении постоянной сонливости нужно обязательно обращаться к врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки