«Могут продлить жизнь на 9 лет»: врачи в Уфе назвали ряд правил долголетия за счет укрепления сердца
Существуют правила образа жизни, соблюдение которых может продлить жизнь на 9 лет – об этом рассказали специалисты из Уфы, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн. Говоря о таких правилах, медики отметили, что прежде всего следование им помогает укрепить сердечнососудистую систему.
«Люди с более высокими показателями здоровья сердечно-сосудистой системы живут в среднем на девять лет дольше, чем люди с самыми низкими показателями, такие результаты получены по проведенному исследованию», - констатировали эксперты.
Врачами были названы следующие правила долголетия за счет укрепления сердца.
Необходимо отказаться от сигарет;
Нужно практиковать в достаточном объеме физическую активность;
Следует соблюдать принципы здорового питания;
Нужно соблюдать баланс работы и отдыха, достаточно спать;
Необходимо контролировать вес, не допускать его критического увеличения;
Следует поддерживать рекомендуемое врачами артериальное давление, не допуская его резких изменений;
Нужно следить за уровнем сахара в крови, не допускать его значительного повышения и снижения;
Необходимо контролировать уровень своего холестерина.
Ссылаясь на исследовательские данные, медики отметили, что одним из важнейших условий для достижения долголетия является отказ от курения. Эксперты констатировали, что по сравнению с курильщиками, некурящие люди живут в среднем на 7,4 лет дольше.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий