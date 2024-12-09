Neurology: у людей, перенесших инсульт, гораздо выше риск развития деменции

Новое исследование показало, что у людей, перенесших инсульт, риск развития деменции на 80% выше, чем у людей, которые никогда не перенесли инсульт.Примерно у 19% людей, перенесших инсульт, в течение среднего шестилетнего наблюдения развилась деменция, по сравнению с 13% тех, у кого не было инсульта, сообщили исследователи в журнале Neurology.«Важно отметить, что наше исследование также показало, что риск развития деменции после инсульта в два раза превышает риск повторного инсульта», — сказал Раед Джоунди из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада. «Хотя многие исследования были сосредоточены на снижении риска повторного инсульта, наши результаты ясно показывают, что необходимы дополнительные исследования по разработке вмешательств, помогающих предотвратить деменцию после инсульта».В ходе исследования ученые рассмотрели инсульты, вызванные либо блокадой притока крови к мозгу, либо кровоизлиянием в мозг.Команда выявила около 175 000 человек, переживших инсульт, проживающих в Онтарио, и сопоставила их с таким же количеством людей, у которых не было инсульта. Средний возраст участников исследования составил 69 лет.Они обнаружили, что у людей, переживших инсульт, было около 3,3 случаев деменции на 100 человеко-лет по сравнению с 1,9 случаями среди людей без инсульта. Человеко-годы представляют собой количество людей в исследовании и количество времени, в течение которого каждый человек отслеживался.Результаты показывают, что у людей, перенесших инсульт, риск развития деменции повышается на 76% после учета других факторов риска, таких как возраст, пол, высокое кровяное давление и диабет.Исследователи обнаружили, что риск также менялся с течением времени и был самым высоким сразу после инсульта.Результаты показали, что у людей, перенесших инсульт, риск развития деменции в течение года после инсульта увеличивается в 2,5 раза, через пять лет риск увеличивается на 50%, а через 20 лет — на 30%.«Поскольку уровень заболеваемости деменцией растет во всем мире и все больше людей переживают инсульт, понимание того, как инсульт влияет на риск развития деменции, имеет большое значение», — сказал Джоунди.

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