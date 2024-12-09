Neurology: у людей, перенесших инсульт, гораздо выше риск развития деменции
Примерно у 19% людей, перенесших инсульт, в течение среднего шестилетнего наблюдения развилась деменция, по сравнению с 13% тех, у кого не было инсульта, сообщили исследователи в журнале Neurology.
«Важно отметить, что наше исследование также показало, что риск развития деменции после инсульта в два раза превышает риск повторного инсульта», — сказал Раед Джоунди из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада. «Хотя многие исследования были сосредоточены на снижении риска повторного инсульта, наши результаты ясно показывают, что необходимы дополнительные исследования по разработке вмешательств, помогающих предотвратить деменцию после инсульта».
В ходе исследования ученые рассмотрели инсульты, вызванные либо блокадой притока крови к мозгу, либо кровоизлиянием в мозг.
Команда выявила около 175 000 человек, переживших инсульт, проживающих в Онтарио, и сопоставила их с таким же количеством людей, у которых не было инсульта. Средний возраст участников исследования составил 69 лет.
Они обнаружили, что у людей, переживших инсульт, было около 3,3 случаев деменции на 100 человеко-лет по сравнению с 1,9 случаями среди людей без инсульта. Человеко-годы представляют собой количество людей в исследовании и количество времени, в течение которого каждый человек отслеживался.
Результаты показывают, что у людей, перенесших инсульт, риск развития деменции повышается на 76% после учета других факторов риска, таких как возраст, пол, высокое кровяное давление и диабет.
Исследователи обнаружили, что риск также менялся с течением времени и был самым высоким сразу после инсульта.
Результаты показали, что у людей, перенесших инсульт, риск развития деменции в течение года после инсульта увеличивается в 2,5 раза, через пять лет риск увеличивается на 50%, а через 20 лет — на 30%.
«Поскольку уровень заболеваемости деменцией растет во всем мире и все больше людей переживают инсульт, понимание того, как инсульт влияет на риск развития деменции, имеет большое значение», — сказал Джоунди.
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