Дерматовенеролог рассказала, что означают красные родинки

Заведующий стационарным отделением Клинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Алина Никифорова объяснила, что представляет собой т.н. красные родинки и опасны ли они.По словам Никифоровой, это ангиомы — сосудистые образования, которые возникают по причине расширения мелких кровеносных сосудов. Ангиомы могут появляться у людей любого возраста и иметь размеры от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.Для жизни и здоровья ангиома не опасны, лечить их зачастую не нужно. Но если такая родинка мешает или опасна, вызывает эстетический дискомфорт, тогда её можно удалить. Однако решить, можно ли удалить родинку, может только врач.«Лечение ангиом обычно не требуется, если они не вызывают дискомфорта и не представляют угрозы здоровью. Однако, если родинка мешает или вызывает эстетический дискомфорт, её можно удалить с помощью современных методов, к которым относятся склеротерапия, электрокоагуляция, криодеструкция, хирургическое или лазерное удаление», — рассказала Никифорова.

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