Профессор Стеббинг: регулярное потребление кофе продлевает жизнь

О пользе и вреде употребления кофе говорят постоянно. Но всё чаще медики и солидные учёные сходятся в одном: при умеренном, дозированном потреблении этот бодрящий напиток несёт исключительно пользу. Главное: не злоупотреблять, выпивать не более 4-5 чашечек в день и желательно, не на ночь.Джастин Стеббинг, профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин в издании The Sun рассказал ещё об одном бонусе кофе. Речь о традиции пить его постоянно и длительно, но в умеренных дозах. Эта привычка, уверяет профессор, реально продлевает жизнь.По словам Стеббинга, было проведено исследование, участниками которого стали 400 тысяч человек. Оно показало, что такое дозированное потребление кофе в течение 12–13 лет связано с более низкими рисками ранней смерти. Важный нюанс: максимальный эффект наблюдался у тех, кто пил по четыре-пять чашечек в день.Феномен объясняется довольно просто: работает накопительный эффект позитивных свойств кофе, служащего защитой от различных заболеваний. Профессор добавил, что кофе может защитить от недугов сердца и инсультов, диабета второго типа, патологий печени, онкологии и нейродегенеративных отклонений.Еще одно преимущество кофе, по мнению профессора и его коллег, состоит в его пользе для психического здоровья. У любителей кофе на 20 процентов снижается риск впасть в депрессию.

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