Врач Чернышова: при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала болезни, при которых смертельно опасными могут быть даже небольшие порции спиртного.Алкоголь в целом негативно влияет на человеческий организм. Основа спиртных напитков – этанол – является для него веществом с токсичным действием. Но при некоторых заболеваниях смертельной бывает даже небольшая доза алкоголя, об этом врач Чернышова рассказала «Москве 24».В частности, отметила она, таким свойством алкоголь обладает, когда употребляется при имеющемся циррозе печени.«Если у человека диагностирован цирроз печени и он полностью прекращает пить алкоголь, начинает соблюдать все рекомендации врача, вести здоровый образ жизни, он может прожить около 20 лет. Но если он иногда и минимально принимает спиртное, то обязательно погибает от осложнений цирроза достаточно быстро», – констатировала врач.Также, добавила Чернышова, небольшая доза алкоголя может стать смертельной при нарушениях сердечного ритма. Причем наиболее тяжелое воздействие спиртное оказывает на людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Врач предупредила, что выпивка, даже умеренная, способна обострять такую аритмию и вести к смерти человека.«Кроме того, любая доза алкоголя может также оказаться очень опасной для людей, недавно перенесших инфаркт или инсульт», - предупредила терапевт.До этого ученые обнаружили, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к сульфитам, входящим в состав вина. При употреблении этого алкогольного напитка у них могут возникать разные негативные реакции, от покраснений кожи до повышения кровяного давления и головокружения. К числу более серьезных реакций относятся приступы астмы и (в очень редких случаях) анафилактический шок, который может оказаться смертельным.

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