«Особо вредят сердцу»: врач указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники
В новогодние праздники традиционно возрастает употребление алкоголя, с чем связано немало рисков для здоровья. При этом отдельные спиртные напитки могут вызывать наиболее разрушительные для него последствия, – предостерег врач Логинов.
Эксперт указал на самый опасный тип алкогольных напитков в праздники – к нему относятся напитки с высокой концентрацией сахара.
«Одними из самых вредных напитков являются коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов», - уточнил гастроэнтеролог.
По словам Логинова, в эту группу алкоголя входят следующие напитки::
Пина колада;
Мохито;
Коктейли на основе газированных напитков;
Сливочные ликеры;
Энергетические напитки с алкоголем (они «особо вредят сердцу»).
Врач обратил внимание, что, помимо этилового спирта, являющегося потенциальным токсином для организма, люди получают с такими напитками очень большую дозу быстрых углеводов, крайне быстро повышающих уровень сахара в крови. Это может сильно «ударить» по поджелудочной железе, которая будет вынуждена работать в таких обстоятельствах на пределе своих возможностей. Сладкие алкогольные напитки резко повышают вероятность развития панкреатита и провоцируют интенсивное жироотложение в печени – особенно, если их готовят с использованием газировки или к ним подаются закуски, также насыщенные углеводами или жиром.
Вот что советует врач для смягчения вреда алкоголя:
Отдавать предпочтение следует «сухим» напиткам;
Пить алкоголь лучше из маленьких бокалов, чтобы уменьшить объем его потребления;
Смешивать алкоголь можно только с водой;
При приготовлении коктейлей нужно избегать сахаросодержащих компонентов – добавлять в них лучше свежие фрукты или ароматные травы, специи.
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