Как правильно подготовиться к колоноскопии кишечника в домашних условиях

Даже если нет жалоб, врачи рекомендуют обязательно сделать первую колоноскопию в 45 лет. А если кто-то из близких болел раком кишечника, провериться стоит уже в 35. Как подготовиться к колоноскопии в домашних условиях? Спросили у врача.Распознать рак кишечника по симптомам на ранних стадиях практически невозможно. Равно как и определить наличие полипов — предвестников рака. Для этих целей с определенного возраста необходимо проходить колоноскопию.Колоноскопия — что это?«Колоноскопия — это эндоскопическое исследование, во время которого гибкий видеоколоноскоп проводят через анальное отверстие во все отделы толстой кишки до терминального (конечного) отдела тонкой кишки, который называется подвздошной кишкой, — рассказывает „Доктору Питеру“ врач-эндоскопист Георгий Папп.Видеоколоноскоп — это своего рода трубка длиной 1,6 м. Она сгибаемая, на ее конце имеется светодиод, который освещает путь врачу-эндоскописту во время исследования, и камера, которая выводит на монитор информацию о состоянии слизистых поверхностей».Во время колоноскопии можно диагностировать такие патологии толстой кишки, как:воспаление — определяется, как красноватые участки слизистой;эрозии — маленькие поверхностные болячки;язвы — более глубокие болячки большего размера, чем эрозии, различного рода новообразования (полипы, опухоли).Во время исследования врач-эндоскопист не только обследует, но и может выполнить лечебные манипуляции. Например, провести полипэктомию — удалить доброкачественные новообразования толстой кишки.«Образования до 1 см удаляют в амбулаторных условиях сразу во время диагностической процедуры. Если новообразования более 1 см, их удаляют в стационарных условиях после предварительного дообследования», — говорит врач.К диагностическим манипуляциям относится взятие биопсии, что позволяет установить диагноз на микроскопическом уровне и назначить максимально точное лечение.«Биопсия бывает прицельная — при ограниченно локализованных изменениях, когда есть единичная эрозия, язва или новообразование. А бывает лестничная биопсия — когда изменения охватывают целый отдел кишки или несколько отделов. Например, при язвенном колите, болезни Крона», — объясняет Георгий Папп.Когда нужно делать колоноскопиюКолоноскопию назначают пациентам:при нарушении стула (как при диареи, так и при запоре);когда есть кровянистые выделения при дефекации;при резком снижении массы тела без видимых причин;есть изменения в анализах крови: снижение уровня гемоглобина крови, повышение уровня онкомаркеров: СЕА, СА 19-9, СА 72-4, РЭА;при прохождении обследования перед определенными видами оперативного вмешательства и с целью онкоскрининга;при отсутствии жалоб с целью онкоскрининга мужчинам и женщинам в возрасте 45 лет и старше.«Как часто проводить колоноскопию, определяет лечащий врач, — говорит наш эксперт. — На частоту исследований могут повлиять данные ранее пройденной колоноскопии. Например, нужно проконтролировать воспалительные заболевания кишечника или проверить кишку после удаленных ранее доброкачественных новообразований.Мужчинам и женщинам старше 45 лет без жалоб, без отягощенного семейного онкоанамнеза по колоректальному раку, а также без изменений со стороны слизистой во время первичной колоноскопии рекомендуется проводить исследование 1 раз в 5 лет».Как проводят колоноскопию — под наркозом или без«Колоноскопия проводится пациентам как в сознании, так и в медикаментозном сне (тотальная внутривенная анестезия). В некоторых случаях проведение исследования в сознании может оказаться весьма болезненным», — предупреждает Георгий Папп.На ощущения пациента во время процедуры влияют анатомические особенности строения толстой кишки (очень худые и высокие пациенты переносят процедуру сложнее), а также сопутствующая патология, например спаечная болезнь.Поэтому врачи могут рекомендовать проходить процедуру под седацией — это позволит провести колоноскоп через все отделы толстой кишки, детально осмотреть поверхность слизистой, а также исключить неприятные ощущения и воспоминания пациента во время исследования.«Бояться седации не стоит. Препараты, которые использует врач-анестезиолог, не угнетают дыхание и не оказывают наркотического действия на организм — просто погружают пациента в глубокий контролируемый сон», — объясняет врач.Противопоказания к колоноскопииЕсть абсолютные противопоказания к процедуре: перенесенные в течение последних трех месяцев инфаркт миокарда, инсульт, а также любые другие состояния, при которых риск проведения исследования выше, чем его диагностическая ценность.К относительным противопоказаниям относят воспалительные заболевания толстой кишки высокой степени тяжести, реабилитационно-восстановительный период после хирургических вмешательств на органы малого таза и брюшной полости, беременность во втором и третьем триместрах, а также жизнеугрожающие состояния.Поэтому перед проведением колоноскопии врач-эндоскопист должен решить, безопасно ли исследование для каждого конкретного пациента.Как подготовиться к колоноскопии кишечникаК исследованию необходимо правильно и тщательно подготовиться.«Качественная подготовка кишечника — залог полного и детального осмотра слизистой при проведении процедуры. Такой осмотр позволяет обнаружить и своевременно удалить новообразования размером всего несколько миллиметров, а также провести исследование максимально безопасно, исключив риск травмирования стенки толстой кишки из-за плохой видимости в случае некачественной подготовки», — подчеркивает врач.Перед подготовкой эксперт советует заранее проконсультироваться с врачом-эндоскопистом, гастроэнтерологом или колопроктологом, чтобы точно определить индивидуальные особенности пищеварения пациента, а также учесть сопутствующую патологию.Но есть и некоторые общие моменты подготовки к колоноскопии для всех пациентов.За 3-5 дней до исследованияВ этот период отменяются лекарства, которые могут повлиять на окраску стула — препараты железа, висмута. Нужно отменить прием лекарств, влияющих на свертываемость крови, если это возможно по медицинским показаниям.Важнейший этап подготовки — бесшлаковая диета. Из рациона питания исключается органическая клетчатка: свежие овощи, фрукты, семечки, орехи.«В пищу можно употреблять отварное нежирное мясо, отварную нежирную рыбу, прозрачные бульоны, отварные яйца, макароны твердых сортов, белый рис, отварной картофель. Также разрешены кисломолочные продукты без овощных, фруктовых и злаковых добавок», — говорит Георгий Папп.За день до исследованияЗа день до проведения исследования последний прием пищи должен быть небольшим по объему и не позднее 14:00.«Всегда рекомендую пациентам хорошо проголодаться перед приемом препарата для подготовки — так принимать лекарство значительно проще», — объясняет врач.С 16:00 начинают прием специальных препаратов — осмотических слабительных для подготовки толстой кишки к исследованию. Кратность и время приема препарата будут зависеть от времени записи пациента на колоноскопию.«Это растворы невсасывающихся солей, которые позволяют задерживать жидкость в просвете толстой кишки и полностью эвакуировать каловые массы, в том числе со стенок кишки. Для подготовки к колоноскопии используют препараты „Эзиклен“, „Фортранс“, „Пикопреп“ и „Лавакол“, которые следует принимать строго по инструкции, — говорит эксперт.На мой взгляд, все вышеперечисленные средства одинаково хорошо подготавливают кишку к исследованию, если строго соблюдена бесшлаковая диета. Разница между препаратами только в объеме, который необходимо принять, а также во вкусовых качествах и стоимости».Все препараты для подготовки к исследованию имеют специфический вкус, который нравится не каждому. Поэтому рекомендуется принимать препарат в слегка охлажденном виде.В день исследованияУтром в день исследования помимо приема препарата для подготовки разрешается пить чистую воду, которую можно подсластить медом.За 4 часа до исследования необходимо прекратить прием любых жидкостей.Пациенты, которые по различным причинам не могут принимать препарат для подготовки к колоноскопии, готовятся к исследованию очистительными клизмами. При таком способе подготовки обязательна предварительная беседа с врачом-эндоскопистом, проводящим исследование.Подготовка к колоноскопии пациентам со стомойПосле перенесенных операций на толстой кишке зачастую пациентам выводят на переднюю брюшную стенку стому — отверстие кишки, сформированное хирургическим путем. У таких пациентов будут свои особенности подготовки к колоноскопии.«Для начала необходимо уточнить, какое было проведено хирургическое вмешательство — из-за чего было наложена стома. Затем определить тип стомы — от этого будет зависеть количество и объем очистительных клизм, используемых для подготовки», — говорит Георгий Папп.Перед тем как готовиться к колоноскопии, пациент со стомой должен обязательно проконсультироваться с врачом-эндоскопистом или хирургом, который назначил исследование. Это позволит исключить риски осложнений при подготовке.«От типа наложенной стомы также будет зависеть необходимость очистки кишки — только через стому или дополнительно через анальное отверстие, — объясняет врач. — Очистительные клизмы рекомендуется делать до выделения чистой воды через стому. Бесшлаковая диета накануне подготовки в этом случае также обязательна».Проводят ли колоноскопию детям«Детям колоноскопию тоже проводят. Если речь идет о плановом проведении исследования, то его выполняют начиная с 5 лет. При экстренных ситуациях процедуру можно проводить даже новорожденным», — отвечает Георгий Папп.При обследовании детей до 10 лет применяется специальный педиатрический колоноскоп. От стандартного он отличается только диаметром аппарата. С 11 лет используют аппарат стандартного диаметра.«Показания для проведения колоноскопии ребенку определяются педиатром, гастроэнтерологом или детским хирургом. Показания такие же, как и у взрослых: диагностика воспалительных заболеваний кишечника, опухолевых заболеваний толстой кишки», — объясняет врач.Детям тоже нужно готовиться к колоноскопии. Подготовка включает себя бесшлаковую диету за три дня до исследования и прием слабительного.Но важно помнить, что колоноскопию в детском возрасте назначает только профильный специалист, который в дальнейшем и определит, как и чем подготавливать к исследованию ребенка».

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