Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Этот фрукт содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры. В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.Избавьтесь от паразитов при помощи сока из неспелой хурмы!Хурма содержит витамины А, С, К, а также кальций, железо, магний, калий и натрий.Незрелая хурма также содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры.В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.Более того, этот фрукт эффективно избавляет организм от кишечных паразитов.Сок из незрелой хурмы помогает при мелких порезах, кровоточивости дёсен и предотвращает развитие варикозного расширения вен.Просто нанесите сок на кожу ватным диском.Ингредиенты:2 неспелые хурмы1 большое зеленое яблокоКак готовить:Нарежьте ингредиенты и пропустите их через соковыжималку, налейте в стакан. Наслаждайтесь!

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