9 причин добавить зелёную фасоль в ежедневное меню»

Зелёная фасоль является не только доступным, но и очень питательным продуктом. Её регулярное употребление помогает поддерживать здоровье костей, сердца, глаз и даже предотвращать развитие некоторых заболеваний.Крепкие кости. Высокое содержание витамина К в зелёной фасоли способствует укреплению костей. Недостаток этого витамина может привести к остеопорозу — болезни, при которой кости становятся хрупкими.Контроль веса. В одной чашке сырой зелёной фасоли содержится всего 31 ккал, при этом продукт полностью лишён жира. Такой низкокалорийный состав делает её идеальным вариантом для тех, кто стремится поддерживать или снизить вес.Здоровье кишечника. Зелёная фасоль относится к продуктам с низким содержанием FODMAP — углеводов, которые сложно перевариваются. Это делает её подходящей для людей с чувствительным желудком.Поддержка сердца. Калий и фолиевая кислота, входящие в состав зелёной фасоли, способствуют нормализации кровяного давления, а клетчатка помогает снижать уровень холестерина.Острота зрения. Одна порция зелёной фасоли обеспечивает до 25% суточной нормы витамина С и 15% витамина А, необходимых для здоровья глаз.Во время беременности. Фолат, рибофлавин и тиамин, содержащиеся в зелёной фасоли, играют ключевую роль в поддержании здоровья будущих мам.Профилактика анемии. Железо, присутствующее в зелёной фасоли, способствует улучшению транспортировки кислорода в организме, что особенно важно при снижении уровня гемоглобина.Психоэмоциональное состояние. Фолат снижает уровень гомоцистеина, связанного с депрессией. Некоторые исследования показывают, что сочетание этого вещества с медикаментозной терапией улучшает психическое состояние.Защита от рака. Хлорофилл, фенольные соединения и клетчатка помогают снизить риск развития онкологических заболеваний, стимулируя очищение организма.

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