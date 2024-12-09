Назван оптимальный возраст для первого похода девочки к гинекологу

В подростковом возрасте в организме девочки происходит множество перемен, включая гормональную перестройку и становление менструального цикла, рассказала детский гинеколог клиники La Salute, кандидат медицинских наук Елена Акопова.По словам Акоповой, задача гинеколога — помочь девочке адаптироваться к происходящим с ней изменениям и развить у нее заботливое отношение к собственному здоровью. Если жалоб на здоровье у подростка нет, первый визит к врачу должен состояться в 13-15 лет, так как именно в этом возрасте, как правило, начинаются менструации, и важно убедиться, что развитие организма идет нормально. Если же жалобы на здоровье есть, мать должна отвести дочь к гинекологу в любом возрасте, подчеркнула эксперт.«Матери нужно насторожиться, если у дочери после 15 лет менструации так и не наступили. Также поводом для обращения к врачу должна стать нерегулярность цикла через год после его начала, сильная болезненность или обильность выделений. Тревожными сигналами являются и необычные выделения, дискомфорт и боль внизу живота», — Елена Акопова, гинеколог.Поход к гинекологу важен и тем, что врач может понятно и профессионально ответить на вопросы подростка о контрацепции — поговорить на эту тему необходимо до начала половой жизни, отметила Акопова.По словам эксперта, для многих девочек визит к гинекологу — стресс, и задача родителей — сделать этот опыт максимально комфортным. Мать должна объяснить, зачем нужно идти к врачу и как его выбрать. Кроме того, важно предоставить девочке самой решить, хочет ли она беседовать с врачом в присутствии взрослых или нет.«Если девочка не живет половой жизнью, врач осматривает наружные половые органы, кожу, измеряет рост и вес. В некоторых случаях может сделать абдоминальное УЗИ», — заключила Акопова.Ранее гинеколог Лариса Арефьева назвала противопоказания для перелета во время беременности. В первом триместре рекомендуется избегать полетов из-за риска выкидыша и токсикоза, рассказала врач.

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