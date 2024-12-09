Привычка пропускать завтрак может породить деменцию

Учёные Chengdu Xindu District People's Hospital (КНР) доказали, что пропуск завтрака способен нанести вред не только фигуре, но и вашему мозгу. Согласно исследованию, опубликованному на портале Science Direct, привычка обходиться без утреннего приёма пищи может повысить риск развития деменции у пожилых людей.В исследовании приняли участие 859 человек старше 60 лет. Специалисты три года наблюдали за их рационом, когнитивными функциями и изменениями в структуре мозга. Оказалось, что у тех, кто регулярно пропускал завтрак, со временем снижались показатели памяти и внимания, увеличивались биомаркеры нейродегенерации, а также уменьшался объём мозга.Эксперты подчёркивают, что утренний приём пищи — это не просто ритуал, а важная привычка, влияющая на здоровье мозга. Глюкоза, получаемая с завтраком, является основным топливом для мозга. Её отсутствие запускает в организме стрессовую реакцию, которая приводит к выбросу кортизола и накоплению жира, а в долгосрочной перспективе может ускорить когнитивное старение.Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют завтракать регулярно, даже если это лёгкий перекус — йогурт с фруктами, овсянка или цельнозерновой тост с яйцом. Начните заботиться о своём мозге уже сегодня, ведь изменения в его работе могут начаться задолго до появления первых симптомов деменции.

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