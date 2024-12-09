Врач Поляков: недостаток воды в рационе грозит густой кровью и сокращением жизни

Недостаточное употребление воды негативно сказывается на здоровье и грозит человеку сокращением жизни, заявил врач.Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков посоветовал россиянам следить за тем, употребляют ли они достаточно воды.«Оптимальное количество жидкости в день высчитывается по формуле: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Например, если вес человека 100 кг, то в норме необходимо потреблять не менее трех литров жидкости. В том числе той, которая содержится в продуктах питания»,- объяснил медик в беседе с «Вечерней Москвой».Поляков добавил, что пить воду нужно даже в холодное время года. Например, зимой воду в чистом виде следует употреблять не менее 1,5 литра в день (летом, с учетом потливости, вдвое больше).Антон Поляков отметил, что недостаток воды в рационе грозит появлением целого ряда проблем со здоровьем – слишком густой крови и повышения артериального давления, замедления обмена веществ и задержки токсинов в организме, запоров, проблем с кожей, переедания и появления лишнего веса.Одним из самых опасных последствий недостаточного питья воды врач назвал сокращение длительности жизни.«Если у человека наблюдается недостаток воды, это приводит к ухудшению качества жизни и снижению ее продолжительности жизни, поэтому нужно потреблять воду ежедневно», - подчеркнул он.Медик посоветовал употреблять воду порционно, несколько раз в течение дня. В жидкость можно добавлять кусочек лайма или лимона – это улучшает ее вкус и закрепляет привычку пить воду.Но если человек стремится пить слишком много воды, нужно обращаться к медика – такое пристрастие может возникать вследствие психических заболеваний или при диабете.

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