Четыре причины отказаться от пластики
Психическое расстройство
Первая причина отказаться от пластики – дисморфофобия. Это серьезное психическое расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен воображаемыми или незначительными дефектами своей внешности. В таких случаях пластическая операция не решит проблему, а, наоборот, может ее усугубить.
После операции, даже самой успешной, пациент с дисморфофобией, скорее всего, найдёт новые недостатки, что приведёт к постоянному желанию новых вмешательств, формируя порочный круг. Пластические хирурги обязаны выявить это расстройство на этапе консультации и отказать в операции.
Давление со стороны окружающих
По словам эксперта, часто в клиники эстетической хирургии обращаются люди, которые хотят изменить свою внешность не по собственной инициативе, а под влиянием близких людей – партнёра, родителей, друзей. В таких ситуациях результат операции может не соответствовать ожиданиям пациента, так как он изначально не готов к изменениям, не уверен в своем желании. Это может привести к разочарованию и пост-операционной депрессии.
В таком случае мы рекомендуем время на размышление, тщательно обдумать свое решение, убедиться, что пациент действительно хочет этих изменений, а не поддаётся давлению извне. Если сомнения у пациента остаются, лучше отложить операцию.
Следование модным трендам
Сейчас в интернете очень много информации о пластической хирургии, включая многочисленные фотографии «до» и «после». Многие люди начинают стремиться к идеалу, продиктованному соцсетями или медиа, не учитывая своих индивидуальных особенностей. Важно помнить, что красивый результат — это гармоничное сочетание черт лица, а не слепое копирование чужой внешности.
Хирург подчеркивает, что цель пластической хирургии – улучшить внешность пациента, сделать его более уверенным в себе, а не превратить в копию какой-либо знаменитости. И если пациент сосредоточен исключительно на трендах, квалифицированный и добросовестный хирург обязан отказать ему в операции, иначе результат может быть непредсказуемым.
Медицинские противопоказания по состоянию здоровья
Это, безусловно, ключевой фактор, который может и должен привести к отказу в операции. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, нарушения свертываемости крови – все это является прямым противопоказанием для пластических операций.
Мы всегда проводим полное медицинское обследование пациента перед операцией, чтобы исключить любые риски. Наша задача – обеспечить безопасность пациента, и если существуют медицинские противопоказания, мы обязаны отказать в операции, несмотря на желание пациента.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий