Четыре причины отказаться от пластики

Всё больше людей с легкостью решаются на операции, чтобы устранить недостатки внешности, которые мешают полюбить свое отражение в зеркале. Однако несмотря на доступность и безопасность методов современной эстетической хирургии, существует ряд случаев, когда пластику делать не стоит.Психическое расстройствоПервая причина отказаться от пластики – дисморфофобия. Это серьезное психическое расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен воображаемыми или незначительными дефектами своей внешности. В таких случаях пластическая операция не решит проблему, а, наоборот, может ее усугубить.После операции, даже самой успешной, пациент с дисморфофобией, скорее всего, найдёт новые недостатки, что приведёт к постоянному желанию новых вмешательств, формируя порочный круг. Пластические хирурги обязаны выявить это расстройство на этапе консультации и отказать в операции.Давление со стороны окружающихПо словам эксперта, часто в клиники эстетической хирургии обращаются люди, которые хотят изменить свою внешность не по собственной инициативе, а под влиянием близких людей – партнёра, родителей, друзей. В таких ситуациях результат операции может не соответствовать ожиданиям пациента, так как он изначально не готов к изменениям, не уверен в своем желании. Это может привести к разочарованию и пост-операционной депрессии.В таком случае мы рекомендуем время на размышление, тщательно обдумать свое решение, убедиться, что пациент действительно хочет этих изменений, а не поддаётся давлению извне. Если сомнения у пациента остаются, лучше отложить операцию.Следование модным трендамСейчас в интернете очень много информации о пластической хирургии, включая многочисленные фотографии «до» и «после». Многие люди начинают стремиться к идеалу, продиктованному соцсетями или медиа, не учитывая своих индивидуальных особенностей. Важно помнить, что красивый результат — это гармоничное сочетание черт лица, а не слепое копирование чужой внешности.Хирург подчеркивает, что цель пластической хирургии – улучшить внешность пациента, сделать его более уверенным в себе, а не превратить в копию какой-либо знаменитости. И если пациент сосредоточен исключительно на трендах, квалифицированный и добросовестный хирург обязан отказать ему в операции, иначе результат может быть непредсказуемым.Медицинские противопоказания по состоянию здоровьяЭто, безусловно, ключевой фактор, который может и должен привести к отказу в операции. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, нарушения свертываемости крови – все это является прямым противопоказанием для пластических операций.Мы всегда проводим полное медицинское обследование пациента перед операцией, чтобы исключить любые риски. Наша задача – обеспечить безопасность пациента, и если существуют медицинские противопоказания, мы обязаны отказать в операции, несмотря на желание пациента.

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