Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты

Витамин D поддерживает иммунную систему, и зимой нужно заботиться о его дополнительных источниках для организма, подчеркивают врачиУфимские медики из Республиканского клинического перинатального центра напомнили россиянам о важности достаточного получения витамина D. По словам врачей, витамин D участвует в процессах формирования костной ткани, поддерживает иммунную систему, помогает нормализовать работу сердца и нервной системы. Зимой его достаток особо важен для снижения риска сезонных депрессий и поддержания общего ощущения благополучия.«Зимой, когда солнца в наших широтах катастрофически мало, особенно важно позаботиться об уровне витамина D в организме. Основным источником витамина является солнечный свет, который стимулирует его выработку в коже. Зимой организм получает значительно меньше витамина D, поэтому необходимы его дополнительные его источники», - объяснили эксперты.Специалист посоветовали обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу приема добавок с витамином D. Медработник сможет назначить дозировку в зависимости от индивидуальных потребностей организма.Также эксперты назвали богатые витамином D продукты.Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия);Печень трески;Яичные желтки;Печень;Молочные продукты;Красная икра;Лесные грибы;Семечки.Признаки нехватки витамина D в организме:Дневная усталость, вялость;Выпадение волос;Негативные изменения настроения, подавленность, раздражительность;Потливость головы;Ухудшение работы пищеварения, запоры;Учащенное мочеиспускание с резкими позывами;Боли в костях, спине;Медленное заживление ранок, царапин;Частые простуды, другие инфекции.Чем опасно чрезмерное потребление витамина D. Прием его слишком большого количества сопряжен с риском для здоровья. Если, например, человек долго принимает много витамина D в виде добавок, это может привести к накоплению кальция в организме, что грозит ослаблением костей, проблемами с сердцем и почками.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки